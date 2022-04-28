الخميس 28 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أمير المصرى يتلقى تهديدات​ من مؤيدين للإخوان فى الاختيار3

أمير المصري
أمير المصري

تلقى يحيى (أمير المصري) في الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل الاختيار 3 مجموعة من التهديدات أحداهم وصلت لوالده في المنزل وأحداهم دخل فيها في اشتباك أدى إلى إصابته، بسبب مشاركته كعضو أساسي في حملة تمرد ضد الحكم الإخواني،​ وحظى​ يحيى​ بدعم والده بعد أن كان رافض مشاركته في الحمالات ضد الحكم.

 

وصدم يحيى بخبر موت صديقه حازم غارقًا أثناء هجرته الغير شرعية، وقابل يحيى الخبر بالحزن والغضب الذي ذاد من رغبته في الوقوف ضد الحكم الإخواني لإرجاع حق صديقه​ وكل شاب مات أثناء هجرته هربًا من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

 

وبجوار​ أمير​ المصري​ يشارك بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم، كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد السقا، ياسر جلال، خالد الصاوي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي

 

ومؤخرًا ترشّح​ أمير​ المصري​ لجائزة أفضل ممثل عن بطولته لفيلم Limbo​ ،​ ضمن الدورة الـ28 من حفل جمعية Chlotrudis​ ​ ​ للسينما المستقلة، ونافس​ أمير​ المصري​ على نفس الجائزة النجوم نيكولاس​ كيدج​ وبيندكتكامبرباتش، كما فاز بجائزة أفضل ممثل في جوائز​ البافتا​ اسكتلندا​ - BAFTA Awards, Scotland​ عن دوره في نفس الفيلم.

 

وينتظر​ أمير​ إطلاق مسلسل​ Rogue Heroes​ قريبًا في بريطانيا، ويعرض له فيلم​ ريتسا​ على منصة شاهد، وعلى منصة​ نتفلكس​ يُعرض له أحدث أعماله البريطانية مسلسل​ The One، والذي يقوم فيه بدور بنجامين "بن" الذي يعمل في شركة أدوية ونتابع قصته مع صديقه جميس وصديقته ريبيكا التي دائما يعتبرها أكثر من مجرد صديقة.

 

وينتظر​ أمير​ إطلاق مسلسل​ Rogue Heroes​ قريبًا في بريطانيا، ويعرض له فيلم​ ريتسا​ على منصة شاهد، وعلى منصة​ نتفلكس​ يُعرض له أحدث أعماله البريطانية مسلسل​ The One، والذي يقوم فيه بدور بنجامين "بن" الذي يعمل في شركة أدوية ونتابع قصته مع صديقه جميس وصديقته ريبيكا التي دائما يعتبرها أكثر من مجرد صديقة.

حكم الإخوان تهديدات مسلسل الاختيار عمال مجموعه كريم عبد العزيز إخواني كان الحلقة السادسة الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

وثيقة.. نص قرار الرئيس السيسى بالعفو عن حسام مؤنس

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

مجدى عاشور: من صلى العشاء والفجر كأنه أحيا ليلة القدر

ضبط 400 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطعم شهير في الهرم

صلاة التهجد في رمضان كم ركعة؟.. تفاصيل

الاختيار 3 الحلقة 26.. كيف ضبط رجال المخابرات أجهزة الثريا لإحباط تواصل الإرهابيين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

ماجد حبته

على عتبات الجمهورية الثانية

محمد العسيري

الأمل موصول.. والبركة فى اللى جى

عبد الرحيم طايع

حنان مطاوع.. التجلى المبهر

مدحت بشاى

الاختيار.. واستضاءات إعادة الوعى

صور

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينيت يجتمع مع رئيسة البرلمان الألمانى فى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة وغزة

فلسطين: نتابع الإعدامات الميدانية الإسرائيلية مع الجهات الدولية المختصة