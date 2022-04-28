أمير المصرى يتلقى تهديدات​ من مؤيدين للإخوان فى الاختيار3

تلقى يحيى (أمير المصري) في الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل الاختيار 3 مجموعة من التهديدات أحداهم وصلت لوالده في المنزل وأحداهم دخل فيها في اشتباك أدى إلى إصابته، بسبب مشاركته كعضو أساسي في حملة تمرد ضد الحكم الإخواني،​ وحظى​ يحيى​ بدعم والده بعد أن كان رافض مشاركته في الحمالات ضد الحكم.

وصدم يحيى بخبر موت صديقه حازم غارقًا أثناء هجرته الغير شرعية، وقابل يحيى الخبر بالحزن والغضب الذي ذاد من رغبته في الوقوف ضد الحكم الإخواني لإرجاع حق صديقه​ وكل شاب مات أثناء هجرته هربًا من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وبجوار​ أمير​ المصري​ يشارك بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم، كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد السقا، ياسر جلال، خالد الصاوي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي

ومؤخرًا ترشّح​ أمير​ المصري​ لجائزة أفضل ممثل عن بطولته لفيلم Limbo​ ،​ ضمن الدورة الـ28 من حفل جمعية Chlotrudis​ ​ ​ للسينما المستقلة، ونافس​ أمير​ المصري​ على نفس الجائزة النجوم نيكولاس​ كيدج​ وبيندكتكامبرباتش، كما فاز بجائزة أفضل ممثل في جوائز​ البافتا​ اسكتلندا​ - BAFTA Awards, Scotland​ عن دوره في نفس الفيلم.

وينتظر​ أمير​ إطلاق مسلسل​ Rogue Heroes​ قريبًا في بريطانيا، ويعرض له فيلم​ ريتسا​ على منصة شاهد، وعلى منصة​ نتفلكس​ يُعرض له أحدث أعماله البريطانية مسلسل​ The One، والذي يقوم فيه بدور بنجامين "بن" الذي يعمل في شركة أدوية ونتابع قصته مع صديقه جميس وصديقته ريبيكا التي دائما يعتبرها أكثر من مجرد صديقة.

وينتظر​ أمير​ إطلاق مسلسل​ Rogue Heroes​ قريبًا في بريطانيا، ويعرض له فيلم​ ريتسا​ على منصة شاهد، وعلى منصة​ نتفلكس​ يُعرض له أحدث أعماله البريطانية مسلسل​ The One، والذي يقوم فيه بدور بنجامين "بن" الذي يعمل في شركة أدوية ونتابع قصته مع صديقه جميس وصديقته ريبيكا التي دائما يعتبرها أكثر من مجرد صديقة.