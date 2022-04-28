إحالة نائب رئيس مجلس مدينة زفتى للمحاكمة التأديبية و8 آخرين

قرر المستشار أحمد نعيم، الوكيل عام بفرع الدعوي التأديبية بطنطا، بإشراف المستشار عبد الله فتوح – مدير فرع الدعوي التأديبية بطنطا، إحالة نائب رئيس مجلس مدينة زفتى و8 آخرين إلى المحاكمة التأديبية.

وكانت التحقيقات التي أجرها المستشار محمد نجيب الشرقاوي، الوكيل العام بالنيابة الإدارية بالسنطة، توصلت إلى تورط قيادة بمجلس مدينة زفتى و8 مسئولين آخرين في القضية 103 لسنة 2022 وهم: «سمير . ع. م» رئيس الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة زفتى، و«يسري . ر. ع» نائب رئيس مجلس مدينة زفتى و«مصطفي .ا.م » سائق بالحملة الميكانيكية بمجلس مدينة زفتى، و«محمد. س. أ » سائق بالحملة الميكانيكية بمجلس مدينة زفتى، و«صبحي . أ . س» سائق بالحملة الميكانيكية بمجلس مدينة زفتى، و«إسماعيل.ا .ا» سائق بالحملة الميكانيكية بمجلس مدينة زفتى، «السيد .ر.م» سائق بالحملة الميكانيكية بمجلس مدينة زفتى، «عصام. أ.س» سائق بالحملة الميكانيكية بمجلس مدينة زفتى، «ناصر .ف.م» سائق بالحملة الميكانيكية بمجلس مدينة زفتى.

وأمرت النيابة الإدارية بالسنطة – بتشكيل لجنة فنية من الجهة الإدارية والتي أعدت تقريرا خلصت فيه إلى ارتكاب المتهمين المذكورين عدة مخالفات تشكل جرائم جنائية.

وحصلت «الدستور» على صورة رسمية من مذكرة التصرف والتي ثبت منها أن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي فى أعمال وظيفتهم وسلكوا مسلك لا يتفق والاحترام والواجب والوظيفي.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين

 المتهم الأول:

1- صرف واستلم كمية سولار 1360 لتر فى تسويه شهر 9،8 لسنة 2018 للجرار رقم 14841 رغم أن الجرار معطل اعتبارا ًمن تاريخ 1/8/2018 حتى تاريخه.

2- صرف واستلم 400 لتر سولار بتسوية شهر5 وشهر6 وشهر7 لسنة 2020 للسيارة رقم 648ع.س.أ على الرغم من أن السيارة معطلة منذ تاريخ 20/5/2020 حتى تاريخه.

3- صرف واستلم 160 لتر سولار تسوية شهر5 لسنة 2020 للسيارة رقم 5649 ع.س.أ على الرغم من أن السيارة معطله منذ تاريخ 30/4/2020 حتى تاريخه.

4- صرف واستلم عدد 1 ورقة سوستة رقم4 وعدد1مسمار نصف بإذن صرف رقم 128 فى 13/10/2021 وصرف عدد 4كاوتش مساعدين برقم إذن صرف 127 فى 13/10/2021 وذلك للسيارة رقم 5362ع.س.أ والمعطله منذ تاريخ 10/6/2020 حتى تاريخه.

5- صرف واستلم عدد2 جركن زيت هيدروليك باذن صرف 78 فى 2/9/2021 وعدد 6مسمار عجل باذن صرف 562 فى 9/3/2020 للودر 553 على الرغم من ان اللودر المذكور معطل منذ 16/7/2019 حتى تاريخه.

6- صرف واستلم عدد 6 أطار كاوتش خارجى مقاس 16/750 و6 أطار كاوتش داخلى مقاس 16/750 وعدد 6شريط داخلى مقاس 16/750 بإذن الصرف ر قم 184 فى 25/11/2020 وكذلك عدد 2فانوس خلفى جامبو بإذن الصرف رقم 98 فى 5/10/2020 وعدد 2مرايه جامبو بإذن الصرف رقم 489 فى 6/5/2021 وعدد 1فلتر هوا جامبو بإذن الصرف رقم 728 فى 7/6/2020 للسيارة رقم 5649 ع.س.أ الخاصه بالحمله الميكانيكيه بمجلس ومدينه زفتى على الرغم من أن السيارة معطله منذ تاريخ 31/4/2020 وسترا ًلذلك قام بتزوير توقيع سامح محمد محمد السيد السائق على أذون الصرف.

7- استلم وصرف عدد2 أويل سيل و2علبه شحم و1علبه زيت باكم باذن الصرف رقم 512 فى 23/5/2021 وذلك للسيارة المعطله رقم 5423 ع.س والمعطله اعتبارا ًمن تاريخ 1/4/2021 حتى تاريخه.

8- استلم وصرف عدد 1كالكس 24فولت باذن الصرف رقم 168 فى 21/11/2020 وعدد 1فلتر هواء برقم إذن صرف 727 فى 1/6/2020 وذلك للسيارة رقم 5427 ع.س.أ وذلك عن تاريخ عطل السيارة فى 30/4/2020 حتى تاريخه.

9- صرف واستلم عدد 1فلتر هواء باذن الصرف رقم 92 فى 5/10/2020م و عدد 2مرآه جنب باذن الصرف رقم 97 فى 5/10/2020للسيارة رقم 5427 ع.س رغم كون السيارة معطله منذ 30/4/2020 حتى تاريخه.

10- استلم وصرف عدد1كالكس باذن الصرف 88 فى 5/10/2020 و6 كاوتش داخلى وخارجى 750/16 باذن الصرف 69 فى 28/9/2020 واسطوانه ديبرياج وديسك ديبرياج وبليه ديبرياج باذن الصرف رقم 703 فى 1/6/2020 للسيارة رقم 5648 ع.س على الرغم من تعطل السيارة اعتبارا ًمن 20/5/2020 حتى تاريخه.

11- إستلم وصرف عدد2 بليه 6302 باذن الصرف رقم 717 و1حشوة ميه باذن الصرف 716 و1طقم جلدة ميه باذن الصرف رقم 712 فى 1/6/2020 وذلك للجرار رقم 716 على الرغم من عطل الجرار اعتبارا ًمن 1/6/2020 حتى تاريخه.

12- صرف وإستلم عدد 58910 لتر سولار بإيصالات مجمعه محررة منه لبنزينه طارق غراب بزفتى وليس ببونات بنزين وذلك بالمخالفه للتعليمات والقوانين واللوائح المنظمه لصرف السولار للسيارات الحكومية على نحو ماجاء بإفادة البنزينه والصورة الضوئية بالإيصالات المرفق وذلك بدون بونات بنزين.

13- قعد عن قيد بونات الوقود المنصرفة الى السيارات والمعدات بالحملة الميكانيكية بمجلس مدينة زفتى التى تعمل بالسولار فى الدفاتر المعدة لذلك أعتباراً من شهر فبراير 2021م حتى تاريخه

على النحو الوارد تفصيلاً بالاوراق.

 المتهم الثانى :

أ‌- أهمل فى الاشراف على المخالف الاول بما ادى الى ترديه فى المخالفات سالف بيانهم من البند 1 الى 11.

ب‌- أشترك مع المخالف الاول فى إستلم عدد 58910 لتر سولار بإيصالات مجمعه محررة منه لبنزينه طارق غراب بزفتى وليس ببونات بنزين وذلك بالمخالفه للتعليمات والقوانين واللوائح المنظمه لصرف السولار للسيارات الحكومية على نحو ماجاء بإفادة البنزينه والصورة الضوئية بالإيصالات المرفق وذلك بدون بونات بنزين على النحو الوارد تفصيلاً بالاوراق.

 المتهم الثالث : صرف عدد 2 اويل سيل و 2 علبة شحم و1 علبة زيت باكم بأذن الصرف رقم 512 فى 23/5/2021م للسيارة رقم 5423 ع س أ والمعطلة منذ تاريخ 1/4/2021م حتى تاريخه على النحو الوارد تفصيلاً بالاوراق.

 المتهم الرابع : صرف عدد 1 ورقة سوسته رقم 4 وعدد 1 مسمار نصف بإذن الصرف رقم 128 فى 13/10/2021م وصرف عدد 4 كاوتش مساعدين برقم اذن صرف 127 فى 13/10/2021م وذلك للسيارة رقم 5362 ع س أ والمعطلة منذ تاريخ 10/6/2020م حتى تاريخه على النحو الوارد تفصيلاً بالاوراق.

 المتهم الخامس صرف عدد 1 فلتر هواء بأذن الصرف رقم 727 فى 1/6/2020م وذلك للسيارة رقم 5427 ع س أ والمعطلة منذ تاريخ 30/4/2020م حتى تاريخه على النحو الوارد تفصيلاً بالاوراق.

 المتهم السادس : صرف عدد1كالكس باذن الصرف 88 فى 5/10/2020 و6 كاوتش داخلى وخارجى 750/16 باذن الصرف 69 فى 28/9/2020 واسطوانه ديبرياج وديسك ديبرياج وبليه ديبرياج باذن الصرف رقم 703 فى 1/6/20202 للسيارة رقم 5648 ع.س على الرغم من تعطل السيارة اعتبارا ًمن 20/5/2020 حتى تاريخه على النحو الوارد تفصيلاً بالاوراق.

 المتهم السابع : صرف عدد2 جركن زيت هيدروليك باذن صرف 78 فى 2/9/2021 وعدد 6مسمار عجل باذن صرف 562 فى 9/3/2020 للودر 553 على الرغم من ان اللودر المذكور معطل منذ 16/7/2019 حتى تاريخه على النحو الوارد تفصيلاً بالاوراق.

 المتهم الثامن : صرف عدد 1كالكس 24فولت باذن الصرف رقم 168 فى 21/11/2020 و1فلتر هواء باذن الصرف رقم 92 فى 5/10/2020م و عدد 2مرآه جنب باذن الصرف رقم 97 فى 5/10/2020للسيارة رقم 5427 ع.س رغم كون السيارة معطله منذ 30/4/2020 حتى تاريخه على النحو الوارد تفصيلاً بالاوراق.

 المتهم التاسع : صرف عدد2 بليه 6302 باذن الصرف رقم 717 و1حشوة ميه باذن الصرف 716 و1طقم جلدة ميه باذن الصرف رقم 712 فى 1/6/2020 وذلك للجرار رقم 716 على الرغم من عطل الجرار اعتبارا ًمن 1/6/2020 حتى تاريخه على النحو الوارد تفصيلاً بالاوراق.

وطلبت النيابة الإدارية بأمر الإحالة وتقرير الإتهام الذي أعده المستشار / أحمد نعيم من رئيس المحكمة التأديبية بطنطا تحديد أقرب جلسة لإجراء محاكمة عاجلة للمتهمين .

و أمرت النيابة الإدارية الجهة الإدارية:

أولا:- إعمال أوجه التعليمات وجبر الضرر المالي المترتب علي المخالفات التي اسفرت عنها التحقيقات وتطبيق أحكام لائحة المخازن في هذا الشأن.

ثانيا : النظر في استمرار الأول ( رئيس الحملة) والثاني (نائب رئيس مجلس المدينة ) في الاعمال المكلفين بها من عدمه بعد ثبوت الاتهامات في حقهم وذلك علي ضوء الحكم التأديبي الصادر.

ثالثا : وقف صرف أي مستحقات تخص بنزينة طارق غراب بزفتي في حدود عدد 58910 لتر سولار المقدرة بمبلغ 397642،50 جنيه لحين انتهاء التحقيقات الجنائية والتصرف في الأوراق.

وهذا وقد حركت النيابة الإدارية الدعوي الجنائية بإحالة الواقعة برمتها الي النيابة العامة تمهيدا لمحاكمة المتهمين المذكورين جنائيا عما ارتكابه من جرائم تمس المال العام.

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