توتر وخوف دينا الشربينى من القبض عليها فى «المشوار» ​

شهدت الحلقة السادسة والعشرون مواجهة ورد (دينا الشربيني) وماهر (محمد رمضان) بعدما تم القبض عليها في الحلقة السابقة، واعترفت ورد لماهر بأنها بحثت عن الآثار،​ ولكنها لم تجدها، الأمر الذي دفع ماهر لاتهامها بالخيانة، لتعبر له عن توترها وخوفها من أن ينتهي مشوار هروبهما بالسجن، ويضيع مستقبل ابنهما رحيم.

ومازالت ورد مقتنعة بفكرة تسليم الآثار إلى وجيه، في الوقت الذي مازال ماهر يحاول فيه بيع الأثار إلى سالم (سيد رجب) وتزويرها من أجل بيعها لمشترٍ آخر.. فكيف سينتهي مشوار ورد وماهر؟​

ويُعرض مسلسل "المشوار" على قناة​ dmc​ في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة​ dmc​ دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، وبجانب دينا الشربيني يشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

ومؤخرًا قدمت دينا الشربيني أولى تجاربها المسرحية بموسم الرياض بمسرحية أحفاد ريّا وسكينة، وقد حققت المسرحية نجاحًا كبيرًا، وحظت بعروض كاملة العدد، كما قامت ببطولة مسلسل "الزيارة"، والذي احتل تريند شاهد​ VIP​ طوال فترة عرضه، ونافست مؤخرًا بفيلم حامل اللقب في شباك التذاكر المصري، وتستعد لإطلاق فيلم الرعب يوم 13، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل "قصر النيل"، والذي قدّم دراما غامضة في التسعينات، ثم "لعبة النسيان" الذي تصدر​ التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل، وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة.

وعلى الصعيد السينمائي تألقت دينا الشربيني في بطولة العديد من الأفلام مثل "البعض لا يذهب للمأذون مرتين، ثانية واحدة، 30 مارس، حامل اللقب"، وتنتظر إطلاق فيلمها يوم 13 خلال هذا العام.