بعد 118 عامًا.. مستشفى الحوض المرصود يبدأ التطوير

قام اللواء الدكتور حاتم الهيدبى، رئيس حى السيدة زينب، بزيارة مفاجئة لمستشفى الجلدية (الحوض المرصود) بشارع قدرى، والتقى بمدير الإدارة الصحية بالسيدة زينب ومدير المستشفى؛ لفحص مشاكل المواطنين المترددين ولإيجاد أماكن انتظار لهم، مع فتح شباك التذاكر مبكرًا نظرًا لوجود تكدس بالمستشفى.

وكلف رئيس حي السيدة زينب بالعمل على رفع كفاءة النظافة بالمستشفى، وتكليف الإدارة الهندسية بالحى لإجراء معاينة على مخزن آيل للسقوط يهدد المترددين على المستشفى وبيان بمدى صلاحيته لإعادة بنائه.

وأشار رئيس الحي إلى أن مستشفى الحوض المرصود يعمل منذ 118 سنة، وتطور على مدار السنين، حيث يقدم الخدمات التخصصية فى مجال الجلدية والتناسلية والذكورة.

ويستقبل المستشفى ٥٠٠٠ مريض باليوم الواحد، ولديه 44 عيادة تتبع 6 أقسام وهى: (الجلدية العام، والداخلى، وحدات الجلدية المتخصصة، والعيادات الخارجية، والبحث العلمى، وتشخيص الأمراض الجلدية)، تعمل من خلال 29 وحدة مدعومة بمجموعة من اللجان والإدارة لمكافحة العدوى والتغذية والسلامة المهنية، بالإضافة إلى معامل المستشفى.

وكان شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على ضرورة القيام بحملات نظافة دورية بكافة أحياء العاصمة لتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، وتحسين المظهر العام، مؤكدًا أن قياس مدى تحسن مستوى النظافة في الشارع والحصول على رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة هو معيار نجاح المنظومة الجديدة للنظافة.

وطالب محافظ القاهرة بضرورة تكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولا بأول وتفعيل دور الرصد البيئي لرصد المخلفات، والمتابعة المستمرة لمشرفي المربعات وإدارات المتابعة الميدانية بالمناطق والأحياء ومحاسبة المقصرين.

وأكد اللواء محافظ القاهرة أن الدولة قامت بتقديم كل الدعم اللازم لضمان نجاح المنظومة الجديدة للمخلفات بالعاصمة، مشيرًا إلى أن معيار نجاح المنظومة الجديدة للنظافة قائم على إحداث تغيير فعلى يشعر بوجوده المواطن على أرض الواقع.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الاهتمام بمنظومة الجمع السكنى والتجارى للمخلفات فى جميع الأحياء وزيادة الاهتمام بالشوارع الفرعية.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالمشاركة فى انجاح منظومة النظافة الجديدة بعدم إلقاء المخلفات بالشارع والالتزام بالقائها فى الأماكن المخصصة لذلك.



