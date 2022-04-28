الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل «سوق الجملة» بحدائق أكتوبر

حريق بسوق الجملة
حريق بسوق الجملة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق اندلع في الساعات الأولي من صباح اليوم  الخميس، داخل سوق الجملة بمنطقة حدائق أكتوبر على طريق الواحات.

وتلقت شرطة النجدة إخطارا من الأهالي بنشوب حريق داخل سوق الجملة بحدائق أكتوبر.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ ونجحت في السيطرة على الحريق الذي التهم كميات كبيرة من الأقفاص الخشبية والبلاستيكية المخصصة لتخزين وعرض الخضروات.

وتبين من المعاينة أن أقفاص البلاستيكية ساعدت في انتشار الحريق بسرعة داخل مخازن السوق.

الحماية المدنية الخضروات أكتوبر سيارات الإطفاء الانتاج بلاستيك مدينة الإنتاج السيطرة علي حريق حدائق أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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