جزيرة غمام الحلقة 26.. هلالة: «طلب خلدون كسرة نفس للجزيرة.. معندوش أصل»

بدأت أحداث مسلسل «جزيرة غمام» تتضح بشكل تدريجي أمام المشاهد، حيث تضمنت الحلقة 26 الكثير من التفاصيل الشيقة.

وتألقت الفنانة مي عز الدين فى دور «العايقة»، وهي شخصية الغجرية التي تأتي إلى «جزيرة غمام» لتقلب حياة سكانها رأسًا على عقب خاصة مع محاولاتها التأثير على فتيات الجزيرة ورجالها تارة بجمالها وأخرى عن طريق ضرب الودع ومعرفة الأسرار.

مسلسل جزيرة غمام الحلقة26

وخلال الحلقة 26 يتبدل حال الجزيرة كلها رأساً على عقب، بعد أن اختفى الشيخ عرفات وخلدون تمكن من السيطرة على الجزيرة.

ويدور حوار بين الحاج عجمي "رياض الخولي"، وهلالة "وفاء عامر"، قائلاً: «أه ياهلالة زي ما أكون وقعت علي رأسي زرع بصل، وقعت من السما لسابع أرض»، لترد: «سلامة رأسك يا أخوي، قلقتني مالك»، ليعقب: «العجمي يا هلاله خلدون ولد طرح البحر عاوز يتجوز بنتي، شوفتي قلة قيمة أكثر من كده»، لترد: «واتجرأ وقالها ومطخيتوش ليه، ورميت جتته للكلاب»، ليعقب: «مقدرتش»، لتتابع: «مقدرتش إمال مين»، ليرد: «الواد داخل عليا كأنه طاووس كأنه حاكم البلد كأنه العجمي وأن خلدون، ده مش خلدون إلا كان داخل ومطاطي دا تاني هيتحكم ويخوف»، لتعقب: «ميدخلش الكلام ده زمتي أبداً مجدش يأخد مكانك وإلا يفكر يجي مكانك يموت مهما كان».

لتسأل العايقة: «خلدون يتجوز درة»، لترد هلاله: «واللهي العظيم هاين عليا وأنا مره أروح أجيب خبره»، لترد العايقة: «ليه عشان مد رجله وطلع في إلا مش ليه»، لترد: «عارفه لو فقير يطلب ومن حق العجمي يقول أه أو له، لكن خلدون واطي ومعندوش أصل يعني طلبه كسره نفس لجزيرة غمام كلها، الجزيرة غني وفقير كبير وصغير كلهم ناس بعضهم، لما يجي واحد غريب ومعندوش أصل ويتحط فوق رأسها، يبقي كسرة نفس لينا كلنا».

طاقم عمل جزيرة غمام

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، عدد كبير من النجوم على رأسهم طارق لطفي، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 9، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.