الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توريد 47 ألف 279 طن من محصول القمح حتى الآن فى الوادى الجديد

أجولة قمح بعد التوريد
أجولة قمح بعد التوريد للجمعيات الزراعية

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن أن، إجمالي ما تم توريده من محصول القمح حتى الآن بلغ ٤٧ ألف ٢٧٩ طن سواء ما تم تخزينه بصوامع وشون المحافظة أو خارجها.


وأشار الزملوط إلى توفير كافة التيسيرات للمزارعين خلال أعمال التوريد وصرف المستحقات المالية خلال ٤٨ ساعة بحد أقصى طبقًا للتوجيهات الرئاسية الصادرة بهذا الشأن، مع التشديد على إجراءات حظر نقل الأقماح بين المراكز أو خارج المحافظة، مؤكدًا على مبادرة المحافظة لمنح حوافز مجزية لموردي القمح من صغار المزارعين والمستثمرين.


ويبلغ حجم الإنتاج المتوقع من محصول القمح هذا العام ٩١٤ ألف ٦٣٣ طن، مؤكداً أن عملية توريد القمح تجرى من خلال الجمعيات الزراعية التعاونية بحد أدنى 12 أردب للفدان الواحد.
 

ومن جانبه، أكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أن المساحة الإجمالية المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز المحافظة 342094.21 فدان يتركز أغلبها في منطقة شرق العوينات بإجمالي 191400 فدان ومن المتوقع أن تحقق المحافظة المستهدف من الكميات التي يتم توريدها هذا الموسم بإجمالي 600 ألف طن بواقع 12 أردب للفدان ومن المتوقع زيادتها إلى 900 ألف طن.

 

وأضاف المرسي أن المديرية تكثف جهودها لدعم أعمال الحصاد والتوريد و دعم مبادرة محافظ الوادي الجديد لتحفيز صغار المزارعين والمستثمرين أصحاب المساحات الخضراء المنزرعة بمحصول القمح من 1 إلى 5 فدان خلال موسم الحصاد والتوريد تتضمن إجراء قرعة علنية على 3 رحلات عمرة لكل ألف مزارع.. وأخرى على 15 سلعة معمرة لكل ألف مزارع.

 

محافظ الوادي الجديد توريد محصول القمح صوامع وشون المحافظة توفير التيسيرات للمزارعين للتوجيهات الرئاسية منح حوافز مجزية موردي القمح

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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