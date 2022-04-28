الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عبدالعزيز مخيون: «الاختيار 3» عمل مهم لإعادة قراءة الأحداث

عبد العزيز مخيون
عبد العزيز مخيون

قال الفنان القدير عبد العزيز مخيون، إن مسلسل “الاختيار 3”  له أهمية كبيرة للغاية في إعادة قراءة أحداث عاشها وشاهدها المصريين خلال السنوات الماضية وإلقاء الضوء على بعض المناطق المهمة والحساسة الخاصة بتلك الأحداث من أجل إحياء الوعي وتأكيد رؤية الناس في إعادة رؤية تلك الأحداث.

 

وأضاف مخيون عبر مداخلة له بقناة العربية، إن الإختيار 3 يركز على أمور مهمة في الماضي القريب، وأن المسلسل ألقى الضوء بشكل مهم على تلك الأحداث وقدمها بشكل مميز.

وتابع مخيون الذي شارك في المسلسل في دور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، أن بداية المشاركة في العمل كانت من خلال عرض المخرج بيتر ميمي مخرج العمل للمشاركة في العمل وبعد قراءة السيناريو وقراءة شخصية المرشد والنص الدرامي، مشيراً إلى أنه قام بعمل الشخصية وفق النص دون تجن على الشخصية وبمنتهى الأمانة ودون مبالغة ودون سخرية أو تجن على أحد وقمت بعمل معايشة ودراسة للفيديوهات وطريقة الشخصية وأحاديثها وهذا أفادني في تصوير الشكل الخارجي للشخصية.

 

أعرب الفنان الكبير عبدالعزيز مخيون عن استيائه من الفيديوهات المفبركة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تحدثت عن إجباره على الانضمام لأبطال مسلسل «الاختيار 3».

 

و حول تفاصيل وحقائق الواقعة، قال الفنان الكبير لـ«الدستور»: «أنا لم أُجبر ولم يتدخل أحد في اختياراتي، فأنا فنان حر ولا أعمل لحساب أحد، وهذه قاعدة أساسية معروفة عني، وهذا الفيديو المنتشر على الإنترنت هو فيديو ملفق، لأنه عبارة عن انتزاع لكلمات منزوعة من سياقها لتظهر على هذا الشكل الذي يراه الجمهور، لكي تحقق أغراضًا معينة تعمل على تضليل الناس ».

الفنان القدير عبد العزيز مخيون عبد العزيز مخيون مسلسل الاختيار 3 الاختيار 3 الدستور

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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