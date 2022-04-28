الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«ندوات تثقيفية ودينية» لتقويم سلوك نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل (فيديو)

الدكتور أسامة الأزهرى
الدكتور أسامة الأزهرى

نظم قطاع الحماية المجتمعية، بقيادة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية، ندوة دينية بحضور الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، بمركز إصلاح وتأهيل استقبال طره، بحضور عدد من النزلاء، بمناسبة شهر رمضان المبارك، تحدث فيها عن فضائل الشهر المعظم، وإن من الواجب على من أكرمة الله – عز وجل – بإدراك هذا الشهر وبلوغه أن يغتنم خيراته، وأن يظفر وبركاته. 

كما استمع «الأزهري» إلى جانب من أسئلة واستفسارات  النزلاء، موضحًا فى معرض إجابته على تلك الأسئلة سماحة ووسطية الدين الإسلامى الحنيف، مؤكدًا على الصورة السمحاء للدين الإسلامى، وإعمال مبادئه وقيمه الإيجابية، وأهمية ذلك فى بناء وتنمية قدرات الأفراد والمجتمعات، وذلك بهدف الارتقاء بالمستوى الفكرى والوعى الدينى لدى النزلاء.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية، على احترام حقوق الإنسان، واستمرارًا فى تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة، وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة انخراطهم بالمجتمع، باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، والاهتمام بتعميق الوعى الدينى والثقافى بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.

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وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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