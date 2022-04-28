العائدون الحلقة 26|القبض على «علاء» خلال تواصله مع المخابرات العامة

واصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة، رصد جهود «رجال الظل في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

وتناولت الحلقة 26 من مسلسل العائدون، محاولات علاء "ميدو عادل" للبحث عن وسيلة تواصل مع الضابط عمر "أمير كرارة" لإبلاغه بالعملية التي ستُنفّذ في اليوم التالي، الأمر الذي أثار شكوك أبو سفيان ومساعده.

وينجح “علاء” في سرقة “تليفون الثريا” من داخل خيمة مساعد رئيس التنظيم ويتصل بالضابط عمر ويُبلغه عن وجود “أبو سفيان” في مصر وتفاصيل العملية الإرهابية.

وتنتهي الحلقة بإلقاء القبض على "علاء" خلال محادثته الهاتفية مع الضابط عمر، ليصاب الضابط عمر بالإحباط بعد اكتشاف أمر عميله السري.

مسلسل «العائدون» تدور أحداثه حول أحد ملفات المخابرات المصرية، فهو مأخوذ عن أحداث حقيقية في الفترة من 2018 وحتى 2020، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم: أمينة خليل، محمود عبدالمغنى، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح، ونجوم عرب منهم «أحمد الأحمد وجنيد زين الدين»، ويعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.