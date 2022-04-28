الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العائدون

العائدون الحلقة 26|مخطط داعشي لاختراق الحدود الغربية.. وسياف: «ستكون نقطة فاصلة مع الكفرة»

العائدون
العائدون

سلطت الحلقة 26 من مسلسل العائدون، الضوء على محاولة تنظيم داعش اختراق حدود مصر الغربية في محاولة للتوغل داخل البلاد واستغلال حالة عدم الاستقرار التي مرت بها البلاد في أعقاب تداعيات ثورات الربيع العربي.

وظهر قيادات التنظيم الإرهابي في صحراء مصر الغربية للتخطيط لعملية إرهابية جديدة، وسافر “سياف” إلى القاهرة ليجتمع بقيادات التنظيم في صحراء مصر استعدادًا لتوجيه عدة عمليات إرهابية، حيث أكد: «مهمتهم ستكون نقطة فاصلة مع الكفرة».

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.
وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.
يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.
يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

مسلسل العائدون أمير كرارة أمينة خليل تنظيم داعش صحراء مصر العربية للعمليات الإرهابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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