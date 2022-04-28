الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العائدون الحلقة 26| قتل الأجانب وضرب السياحة.. المخابرات تكشف خطة «داعش» الإرهابية

العائدون
العائدون

واصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات  العامة، رصد جهود «رجال الظل» في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.


ورصدت أحداث الحلقة 26 من مسلسل العائدون، سبب وجود «سياف» «والي داعش» فى صحراء مصر، وتدريب الإرهابيين على القتال خلال عملية تدريبية مكثفة.


وكشفت الحلقة، حديث «والي داعش» مع قيادات المخابرات الأجنبية، واتفاقية «سياف» معهم لتنفيذ خطتهم الإرهابية، في قتل الأجانب وضرب السياحة المصرية، قائلاً: «جزء صغير من خطة كبيرة.. المصريين مش هيشوفوا يوم كويس».

 

وتناولت الحلقة الماضية من مسلسل العائدون، بدء مخابرات دولة أجنبية في تنفيذ مخطط تدريب عناصر «داعش» داخل أحد مراكز تدريب الكوماندوز لـ 3 أشهر، بغطاء من أحد شركات الحراسة التابعة لجهاز مخابرات الدولة الأجنبية.


مسلسل العائدون
 

ويعرض مسلسل «العائدون» حصريا في العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it، وهو بطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب سعدى – جوهر».


وتدور أحداث المسلسل الذى يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.


أبطال العمل

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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