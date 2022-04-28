الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بتروجت تتسلم شهادة الجودة فى إدارة الكفاءات وتنمية الأفراد

رئيس شركة بتروجت
رئيس شركة بتروجت أثناء استلام الشهادة

تسلم المهندس وليد لطفى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة بتروجت شهادة الجودة فى إدارة الكفاءات وتنمية الأفراد ISO 10015 .

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو حمد المدير التنفيذى لمؤسسة LROQ العالمية والمانحة لشهادات الجودة العالمية فى مصر وأفريقيا.

وفي سياق منفصل، استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيد جلين مايلز السفير الاسترالى بالقاهرة، حيث تم استعراض الأوضاع الحالية في أسواق البترول والغاز في ظل التحديات الراهنة وأهمية الغاز الطبيعى كوقود انتقالى خلال المرحلة الحالية، فضلًا عن استعراض جهود التحول الطاقى واستعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27، هذا بالإضافة إلى استعراض أنشطة التعدين في مصر وأستراليا والجهود المبذولة لتطوير منظومة الثروة المعدنية في مصر.

وأكد الملا خلال اللقاء أن ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والغاز شجع الشركات العالمية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بهدف تحقيق اكتشافات جديدة خاصة فى ظل التعافى العالمى من جائحة كورونا، هذا بالإضافة إلى أنه يتم حاليًا تكثيف عمليات البحث عن الذهب والاستعداد لبدء الإنتاج التجريي من كشف إيقات للذهب فى جنوب مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير أن مصر تقوم حاليًا بتصدير شحنات من الغاز الطبيعى المسال من وحدتى الإسالة بإدكو ودمياط بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وتوفير فائض للتصدير.

كما تم خلال اللقاء استعراض الموقف الحالى للبحث عن البترول والغاز في منطقة البحر الأحمر التي تساهم فيها شركة البترول الأسترالية BHP بمناطق امتياز شركتى شيفرون وشل بالبحر الأحمر، والتي تعد أول شركة أسترالية تعمل فى مجال البترول والغاز فى مصر.
ومن جانبه، أكد مايلز أن الشركات العالمية تواجه تحدى كبير للعودة لضخ الاستثمارات وتكثيف مختلف الأنشطة بعد مرور عامين من الحجر الصحى والتباطؤ في الاستثمار، وأن الشركات الأسترالية تبدى اهتماماً كبيرًا بالتعاون المشترك وتبادل الخبرات مع قطاع البترول المصرى فى مجال الغاز المسال.

ووجه السفير الاسترالى الدعوة للمهندس طارق الملا والشركات المصرية للمشاركة فى المؤتمر الدولى للتعدين والموارد IMARC، والذى يعقد خلال الفترة من 17 – 19 أكتوبر 2022 فى ملبورن بأستراليا.

وزير البترول الغاز الطبيعي وزير البترول والثروة المعدنية تبادل الخبرات العضو المنتدب تحقيق الاكتفاء الذاتي شركة بتروجت قطاع البترول المصرى الجودة العالمية غاز الطبيعي المسال

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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