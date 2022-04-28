الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نشرة منتصف الليل.. ظهور «محرض الجماعة» فى «الاختيار 3» وترتيب الدورى بعد تعادل الأهلى

الاختيار 3
الاختيار 3

شهدت البلاد خلال الساعات الماضية العديد من الأحداث التي شملت كلًا من السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقدّم "الدستور"، ضمن سلسلتها الخدمية للمواطنين، أبرز ما شهدته الساعات الماضية وما يريد المواطن معرفته.

 

الأحزاب السياسية: الحوار الوطنى يُقوِّى الجبهة الداخلية

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

ثمنت الأحزاب والقوى السياسية، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى مع التيارات السياسية والحزبية والشبابية، وجاء ذلك لإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، خلال احتفالية إفطار الأسرة المصرية.. للتكملة (اضغط هنا)

 

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع طلائع الجيش

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع طلائع الجيش سلبيا في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.. للتكملة (اضغط هنا)

 

الإفراج عنه عقب الإفطار اليوم.. تفاصيل قرار العفو الرئاسى عن حسام مؤنس

طارق العوضي: الإفراج عن الصحفي حسام مؤنس | مصراوى

كشف المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن صدور قرار جمهوري اليوم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن الصحفي حسام مؤنس.. للتكملة (اضغط هنا)

 

الاختيار 3 الحلقة 26| مخرب ومحرض.. من هو القيادي الإخواني أحمد أبو بركة؟

مسلسل "الاختيار 3" الحلقة 19.. غضب ضد ممارسات الإخوان.. وصفوت حجازي يتوعد المتظاهرين

يستمر مسلسل "الاختيار 3" في توثيق الأحداث التي مرت بها البلاد، حيث شهدت الحلقة 26 من المسلسل ظهور القيادي الإخواني أحمد أبو بركة، والذي تولى خلال عام حكم الإخوان، منصب المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة.. للتكملة (اضغط هنا)

 

مباحثات «سعودية - يونانية» لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية اليوناني نيكولاوس ديندياس، لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية وتعزير أطر التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.. للتكملة (اضغط هنا)

 

بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من مكاسب لأسهم مايكروسوفت وفيزا

بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من الشركات الصناعية | النهار العربي

شهد المؤشر ستاندرد آند بورز500 في بورصة وول ستريت ارتفاع اليوم الأربعاء في أعقاب هبوط حاد في الجلسة السابقة، حيث أن الزيادة ساعدت في رفع توقعات لإيرادات قوية من مايكروسوفت وفيزا في تخفيف القلق حيال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتزايد أسعار الفائدة.. للتكملة (اضغط هنا)

الرئيس عبدالفتاح السيسي التيارات السياسية الأحزاب السياسية وزير الخارجية السعودي لجنة العفو الرئاسي حزب الحرية والعدالة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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