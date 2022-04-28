العائدون الحلقة 26.. الأمن المصري يتتبع سيارات قادمة من الموانئ

تناولت الحلقة 26 من مسلسل العائدون اجتماعا بين بعض الضباط المصريين والذي رصدوا قدوم سيارات من بعض الموانئ واختفاء إحداها، وتم تكليف الضباط بالبحث وراء هذه السيارات لمعرفة أسباب دخولها.

وضم الاجتماع الضابط نبيل، الذي يقوم بدوره الفنان محمود عبد المغني، وقائد المخابرات عمر، الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة، ونادين التي تقوم بدورها الفنانة أمينة خليل.

وقدمت أحداث مسلسل العائدون ويذكر أن مسلسل «العائدون» تدور أحداثه حول أحد ملفات المخابرات المصرية، فهو مأخوذ عن أحداث حقيقية في الفترة من 2018 وحتى 2020، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم في الحلقة السابقة أحداثا مهمة في الفترة الزمنية التي يتناولها العمل بعد ثورة يناير 2011 في مصر ومواجهته لتنظيم داعش المتطرف دينيا في الخارج.

كما شهدت أحداث الحلقة مقابلة علاء (ميدو عادل) لسياف الكيلاني مسؤول الأمنيات في داعش (مثل جهاز المخابرات بالنسبة لهم)، وأكد له عمر سابقا أنه كان ضابط أمني سابق في جهاز بدولة عربية واعتنق الفكر الجهادي، وعاش بهوية جديدة وزور شهادة موته وعاش بهوية جديدة وسط التنظيمات الإرهابية.

يذكر أن مسلسل «العائدون» تدور أحداثه حول أحد ملفات المخابرات المصرية، فهو مأخوذ عن أحداث حقيقية في الفترة من 2018 وحتى 2020، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم: أمينة خليل، محمود عبدالمغنى، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح، ونجوم عرب منهم «أحمد الأحمد وجنيد زين الدين»، ويعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.