الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«قصور الثقافة» تسدل الستار على فعاليات «القومى للمرأة» لتنمية الأسرة المصرية

ختام فعاليات القومي
ختام فعاليات "القومي للمرأة" لتنمية الأسرة المصرية

أسدلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة، الستار على فعاليات المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، والمنفذة بمحافظة الغربية، والتي تأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، تحت إشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وذلك خلال الفترة من 5 رمضان حتى 25 من الشهر ذاته.

وقد شهدت الليلة الأخيرة من ليالي جلسات الدوار توافد العديد من أهالي قرية الغريب، إحدى قرى مركز زفتى بالغربية، لمتابعة الفقرات الثقافية والفنية التي قدمتها قصور الثقافة، ومن بينها محاضرة تثقيفية عن "مخاطر تعاطي المواد المخدرة"، بجانب فقرات مخصصة للأطفال من خلال مسرح العرائس ورسم أشكال متنوعة على وجوه الصغار.

في ختام الليلة الأخيرة، قدمت فرقة قصر ثقافة غزل المحلة للفنون الشعبية باقة منوعة من التابلوهات والاستعراضات الراقصة، التي عبرت من خلالها عن تراث وفلكلور محافظة الغربية، ومنها "الدراويش، المسحراتي، العنب، والتنورة".

يذكر أن قصور الثقافة قد شاركت في الفعاليات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، حيث قدمت الفرق الفنية التابعة للهيئة مجموعة من الفقرات على مدار 5 ليالي، شهدت مشاركة فرق "الغربية للفنون الشعبية"، "غزل المحلة للموسيقى العربية"، "غزل المحلة للإنشاد الديني"، "الغربية للفنون الشعبية"، و"غزل المحلة للفنون الشعبية".

تم إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية فى مارس الماضى، والذى يعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، وهو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.

الهيئة العامة لقصور الثقافة هشام عطوة ا المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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