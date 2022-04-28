الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمة السودانى يؤكد قدرة البلاد على تجاوز المحنة التى يمر بها

رئيس حزب الأمة السوداني
رئيس حزب الأمة السوداني اللواء فضل الله برمة ناصر

قال رئيس حزب الأمة السوداني اللواء فضل الله برمة ناصر إن، تاريخ السودان وإنجازاته تشهد بالشموخ والإباء، مشيرا إلى قدرة أبناء السودان على تجاوز المحنة التي يمرون بها الآن، وأنها أزمة عابرة وسيكونون أفضل في المستقبل القريب بعد أن يكونوا متعاونين ويضعون السودان في مقدمة الدول.

 

وأضاف لدى مخاطبته اليوم الإفطار الذي نظمته حركة العدل والمساواة السودانية بالخرطوم الذي شرفه عدد من قيادات الدولة، على رأسهم عضوا مجلس السيادة سلمى عبد الجبار والطاهر حجر والفريق عبد الرحيم دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع عدد من قيادات المجتمع أن توحيد الكلمة أمر مطلوب ويحقق الاستقرار.

 

من جهته أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة بأن محاربة المخدرات والإدمان تبدأ أولى خطواتها من الأسرة السودانية التي يجب أن تراقب سلوك أبنائها صباحاً ومساءً حتى لا يقعوا ضحية وفريسة سهلة لتعاطي المخدرات وادمانها.

 

وقال دقلو، إن المجتمع السوداني بكل فئاته يجب أن يشارك في محاربة المخدرات والإدمان، موضحاً أن (عوافي) وحدها لا تستطيع تحمل هذه العبء الكبير، متعهدا بدعمه اللامحدود لـ(عوافي)، داعيا لتشريع قوانين رادعة لكل من يستورد ويروج المخدرات في السودان.

 

ودعا نائب رئيس مجلس السيادة رجال الأعمال والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في السودان والمنظمات المحلية لتصميم برامج تستوعب طاقات الشباب، مؤكداً ضرورة مراجعة تفويض كل المنظمات الدولية العاملة في السودان، موضحاً أن ضمن برامج تلك المنظمات بنود للتنمية والخدمات المجتمعية لا يتم تنفيذها ولاتتم محاسبتهم عليها.

 

وأبان نائب رئيس مجلس السيادة أن هناك جهات عديدة تعمل على إلحاق الأذى بالسودان وشعبه ونقول لهم بأن النار التي تودون إحراق السودان بها قطعا ستحرقكم.

حزب الامة السوداني السودان تاريخ السودان يضعون السودان أفضل أبناء السودان

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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