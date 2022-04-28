مبعوث المملكة المتحدة للقرن الأفريقى والبحر الأحمر يصل السودان

وصل إلى السودان مبعوث المملكة المتحدة للقرن الأفريقي والبحر الأحمر، فيليب بارهام في زيارة مشتركة مع كبار المسؤولين من فرنسا وألمانيا والنرويج والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، تأتي الزيارة للتأكيد على دعم الدول الممثلة في الوفد لعملية انتقال ديمقراطي شامل وبحث إمكانية تقديم مساعدات اقتصادية في حالة استمراره.

هذا وسيلتقي أعضاء الوفد بالمسؤولين السودانيين والمجتمع المدني للتأكيد على أهمية إحراز تقدم سريع وملموس في وضع إطار لحكومة انتقالية مدنية شاملة وانتخابات مستقبلية.

وفي وقت سابق، التقى وكيل وزارة الخارجية السوداني المكلًف، السفير نادر يوسف الطيب بمكتبه اليوم بسفير باكستان لدى السودان السفير مير بهروز روقي.

وأشاد وكيل وزارة الخارجية المكلف، بحسب بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء السودانية، بمستوى العلاقات المتميزة بين بلاده وباكستان، والتنسيق الجيد بين البلدين في مختلف المحافل الدولية، معربا عن أمله فى مزيد من التقدم والازدهار للعلاقات القائمة بين البلدين. و تطرق السيد الوكيل الي موضوع تفعيل دور القطاع ا الخاص بين البلدين من التنسيق مع الغرف التجارية والصناعية وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال.

من جانبه، أكد السفير الباكستاني استعداده للعمل من أجل تعزيز العلاقات السودانية الباكستانية؛ عبر استئناف لجان التشاور السياسي وتفعيل آليات التعاون المشترك القائمة بين البلدين وشدد على ضرورة استئناف لجان التشاور السياسي بين البلدين على ضوء العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي سوف يتم توقعها خلال انعقاد الدورة السادسة للجان التساور السياسي بين البلدين.

وحضر اللقاء، بحسب البيان، كل من مدير ادارة الشؤون الاسيوية بوزارة الخارجية السفير الزين الصادق الزين والسفير السوداني لدي باكستان السيد صالح محمد أحمد و من الجانب الباكستاني حضر مستشار التجارة و الاستثمار عطا الله.