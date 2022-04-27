«البرهان»: القوات المسلحة حريصة على فرض الأمن والاستقرار بالبلاد

حيا رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الشعب السوداني الذي أكد أنه لم ولن ينفصل يومًا عن قواته المسلحة، كما تمنى لأفرادها وحراس حدودها المنتشرين في كافة ربوع الوطن بأن يعيد المولى عز وجل الشهر الفضيل والجميع ينعم بالأمن والسلام والاستقرار، كما ترحم على ضحايا الأحداث المؤسفة التي شهدتها ولاية غرب دارفور مؤخرًا، والتي وصفها بأنها زادت المشهد الوطني تعقيدًا.

وذكر رئيس مجلس السيادة، أن البلاد تمر بفترات عصيبة تمنى أن تعبرها من خلال تحقيق التوافق الوطني إلى آفاق السلام والاستقرار.

وأوضح، أن القوات المسلحة التي ظلت تقدم أبناءها في سبيل صون كرامة البلاد، تدعم خيارات الشعب السوداني في التراضي الوطني.

وأبدى أسفه على أن المؤامرات التي تحاك ضد البلاد ظلت تحركها أيادٍ من أبنائها الذين كان من الأولى أن يعملوا يدًا واحدة لتجنيب البلاد صراعات الماضي، وعدم فرض أي كيان سياسي محدد على الشعب خلال الفترة الانتقالية، مشددًا على أن القوات المسلحة ستظل متمسكة بتقاليدها ووحدتها التي هي صمام الأمان لاستقرار البلاد، وأكد أنهم في قيادة الدولة يرحبون بالتفاوض والحوار البناء بين جميع القوى السياسية.

ودعا المكونات الشبابية إلى أن تتحاور وتتفق، مؤكدًا أن القوات المسلحة لن تخرج عن طوع أي توافق يستصحب الشباب في العملية السياسية بالبلاد.

وفي ختام حديثه أكد على الترحيب بجميع المبادرات التي تخدم القضايا الوطنية، موضحًا أن الصفوف قد تمايزت الآن وأصبح هناك شبه إجماع على ضرورة عدم إقصاء أحد في العملية السياسية.

جاء ذلك لدى تشريفه اليوم الإفطار السنوي الذي أقامته القيادة العامة للقوات المسلحة بمقر قيادتها بحضور السيد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو وعضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم ورئيس هيئة الأركان والسيد المدير العام لقوات الشرطة ومدير جهاز المخابرات العامة ونواب رئيس هيئة الأركان وقادة القوات الرئيسة والمفتش العام للقوات المسلحة ومديري الإدارات والأفرع وقادة الوحدات بالعاصمة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة والدعم السريع.