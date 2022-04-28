العلماء والمفتون يحتفلون بليلة القدر بالبيت المحمدى (صور)

احتفل علماء الأزهر وشيوخ الإفتاء بليلة القدر بقراءة وإسناد كتاب "شرح الصدر بفضائل ليلة القدر" لأبي زرعة العراقي بمقر البيت المحمدي بالمقطم، برعاية الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي.

أكد الدكتور رافع الرفاعي مفتي العراق، أن هذه الليلة قد شرفها المولى عزوجل وجعل لها مكانة خاصة ففضلها على سائر الليالي والأيام، وهو مايستوجب علينا اغتنامها ونشر المحبة بيننا وأن نستوصي بالخير لتمتد بركة هذه الليلة في حياتنا.

وأضاف الدكتور رفعت فوزي، أستاذ الحديث بكلية دار العلوم، أن ليلة القدر تختلف من رمضان إلى رمضان وقد أخفاها المولى عز وجل ليتنافس الناس فيها ويكثروا من التقرب إليه بفعل الطاعات.

واستكمل الشيخ علي صالح من علماء الأزهر الشريف، أن ليلة القدر من أعظم الليالي وأجلها لأنها بمثابة عيد لنزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، مطالبًا بتذكر القدس في الدعوات واستحضار المسجد الأقصى في كافة الدعوات.

وقال الدكتور فتحي حجازي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إنها ليلة القدر ذات القدر التي يتنافس فيها المسلمون للتقرب إلى الله للفوز بثوابها.



ثم أجاز الشيوخ، طلاب العلم بما تلقوه من علوم في كتاب شرح الصدر بفضائل ليلة القدر عن مشايخهم بالأسانيد المتصلة

يذكر أن أمانة الدعوة بالبيت المحمدي نظمت احتفالية علمية ومجلس حديثي لإحياء ليلة القدر بحضور عدد من المفتين والعلماء وشيوخ الأزهر، بدأت الاحتفالية بمجلس حديثي عقب صلاة العصر تلاه تناول الإفطار وصلاة المغرب ثم قراءة سورة( يس) تبعها صلاة العشاء، والتراويح، وصلاة التسابيح، وقراءة بعض الأوراد والأدعية.

جدير بالذكر، أن البيت المحمدي يحتفل كل عام بليلة القدر وسط حضور عدد كبير من مريدي وأتباع الصوفية من جميع أنحاء مصر.