الخميس 28 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

العلماء والمفتون يحتفلون بليلة القدر بالبيت المحمدى (صور)

مريد البيت المحمدي
مريد البيت المحمدي

احتفل علماء الأزهر وشيوخ الإفتاء بليلة القدر بقراءة وإسناد  كتاب "شرح الصدر بفضائل ليلة القدر" لأبي زرعة العراقي بمقر البيت المحمدي بالمقطم، برعاية الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي.

أكد الدكتور رافع الرفاعي مفتي العراق، أن هذه الليلة قد شرفها المولى عزوجل وجعل لها مكانة خاصة ففضلها على سائر الليالي والأيام، وهو مايستوجب علينا اغتنامها ونشر المحبة بيننا وأن نستوصي بالخير لتمتد بركة هذه الليلة في حياتنا.

IMG-20220427-WA0048

وأضاف الدكتور رفعت فوزي، أستاذ الحديث بكلية دار العلوم، أن ليلة القدر تختلف من رمضان إلى رمضان وقد أخفاها المولى عز وجل ليتنافس الناس فيها ويكثروا من التقرب إليه بفعل الطاعات.

واستكمل الشيخ علي صالح من علماء الأزهر الشريف، أن ليلة القدر من أعظم الليالي وأجلها لأنها بمثابة عيد لنزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، مطالبًا بتذكر القدس في الدعوات واستحضار المسجد الأقصى في كافة الدعوات.

IMG-20220427-WA0046

وقال الدكتور فتحي حجازي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إنها ليلة القدر ذات القدر التي يتنافس فيها المسلمون للتقرب إلى  الله للفوز بثوابها.

ثم أجاز الشيوخ، طلاب العلم بما تلقوه من علوم في كتاب شرح الصدر بفضائل ليلة القدر عن مشايخهم بالأسانيد المتصلة 
يذكر أن أمانة الدعوة بالبيت المحمدي نظمت  احتفالية علمية ومجلس حديثي  لإحياء ليلة القدر بحضور عدد من المفتين والعلماء وشيوخ الأزهر، بدأت الاحتفالية بمجلس حديثي عقب صلاة العصر تلاه  تناول الإفطار وصلاة المغرب ثم  قراءة سورة( يس) تبعها صلاة العشاء، والتراويح، وصلاة التسابيح، وقراءة بعض الأوراد والأدعية.

IMG-20220427-WA0047

جدير بالذكر، أن البيت المحمدي يحتفل كل عام بليلة القدر وسط حضور عدد كبير من مريدي وأتباع الصوفية من جميع أنحاء مصر. 

العلماء المفتون يحتفلون البيت المحمدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

ضبط 400 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطعم شهير في الهرم

ضوابط عقد امتحانات الأول والثانى الثانوى للعام 2022.. «مستند»

الاختيار 3 الحلقة 26.. كيف ضبط رجال المخابرات أجهزة الثريا لإحباط تواصل الإرهابيين؟

الاختيار 3 الحلقة 26| خلال لقائه بـ الكتاتنى.. السيسى: «لو رفعتوا السلاح مش هتقوم لكم قومة لـ50 سنة»

المخرج خالد يوسف: الإفراج عن الصحفى حسام مؤنس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

ماجد حبته

على عتبات الجمهورية الثانية

محمد العسيري

الأمل موصول.. والبركة فى اللى جى

عبد الرحيم طايع

حنان مطاوع.. التجلى المبهر

مدحت بشاى

الاختيار.. واستضاءات إعادة الوعى

صور

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينيت يجتمع مع رئيسة البرلمان الألمانى فى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة وغزة

فلسطين: نتابع الإعدامات الميدانية الإسرائيلية مع الجهات الدولية المختصة