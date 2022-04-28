الحقة 26 من «الاختيار 3».. السيسى لـ«الشاطر»: خربتوا البلد بأفكاركم السودة

انتهت الحلقة 26 من مسلسل "الاختيار 3"، والتي شهدت العديد من الأحداث التي مرت بها البلاد قبل ثورة 30 يونيو أثناء حكم جماعة الإخوان المسلمين الذين اعترض على وجودهم الشعب أجمع.

بدأت الحلقة 26 من مسلسل "الاختيار3" بتهديد جماعة الإخوان للقائمين على حملة تمرد، كما أنهم طاردوهم حتى منازلهم ووصفهم بالملحدين، كما شهدت الحلقة ظهور الأحداث الرسمية لفجر الجمعة 7 يونيو 2013، عندما تعرض المقر الرئيسي لحملة تمرد بشارع معروف فى وسط البلد لمحاولة إشعال النيران به، أسفرت عن حرق باب المقر وتحطيم الزجاج فقط، ولم تصل النيران حينها إلى الاستمارت الموجودة بالمقر.

كما رصدت الحلقة أيضًا مؤامرة القيادي خيرت الشاطر، وجماعة الإخوان الإرهابية، بفتح باب الجهاد لعناصرهم بالشراكة مع سوريا، والسماح بتدريب عناصر إرهابية على غرار الحرس الثوري.

وشهدت الحلقة أيضًا كواليس مؤتمر نصرة سوريا الذي عقده الرئيس المعزول محمد مرسي، في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا في الشارع المصري.

وكان ضمن أحداث الحلقة لقاء الفريق أول عبدالفتاح السيسي الذي يؤدي دوره الفنان ياسر جلال مع خيرت الشاطر وسعد الكتاتني، والذي دار الحوار بينه كالتالي:

رد السيسي على كلام الشاطر الذي كان من خلاله يحاول تهديد أمن الوطن، وقال السيسي "طب شوف بقه، انتوا خربتوا البلد وضيعتوها أكتر ما هي ضايعة بأفكاركم السودة ومؤامراتكم، انت جاي تهدد قائد جيش مصر".

مردفًا:"انتوا ما تعرفنوش، قسمًا بالله اللى هيرفع السلاح فى وش مصر هشيله من على وش الأرض شيل، لو رفعتوا السلاح لن تقوم لكم قائمة خلال الـ ٥٠ سنة المقبلة".

السيسي للكتاتني:":المطلوب ..توافق مع القوى السياسية والموضوع لازم يتلم، ولو ما اتلمش يبقى التغيير لابد منه"، وأجابه الكتاتني: "ممكن تفتح الموضوع ده ما سيادة الريس".

ليرد السيسي :"أنا ماعنديش مشكلة في أي حاجة، انتم اللى عندم مشكلة، وبعدين ابعدوا عن الرئيس بقى وسيبوا الريس فى حاله".

وقبل 7 سنوات احتشد المصريون فى الميادين للإعلان عن رفضهم استمرار حكم جماعة الإخوان، وإسقاط محمد مرسى، فى إطار المظاهرات الضخمة التى دعت إليها حركة "تمرد" بموجب إستمارات سحب الثقة من مرسى، والتى قالت الحركة إنها تعدت الـ30 مليون استمارة، وهو رقم يتجاوز بعدة ملايين الأصوات التى حصل عليها مرسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2012.

مسلسل «الاختيار 3» يوثق فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.

تعود أحداث مسلسل «الاختيار 3» إلى الفترة ما بين 2012 إلى 2013، التي تولت فيها جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد حتى إصدار بيان 3 يوليو الذى أنهى حكم الجماعة، مرورًا ببدء حركة تمرد وثورة 30 يونيو، ووثق المسلسل عدد من الأزمات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى انتشار الإرهاب في تلك الفترة التى تعتبر الأصعب في تاريخ مصر الحديث.

وشهدت الحلقة 25 الاحتجاجات ضد وزير الثقافة الإخواني علاء عبد العزيز، وما قاله عن فكرة استغلال قاعات «الأوبرا» للاستفادة منها ماليًا، ورفضة لتدريبات «البالية» وتأكيده أنها لا تفيد الأسرة المصرية.

وشهدت الحلقة عرض لقطات حقيقية من لقاء مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وهي تتحدث عن تلك الفترة، كما عرضت لقطات لفناني الأوبرا وهم يعلنون عن اعتصامهم ورفضهم للقرارات.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، أحمد السقا، عبد العزيز مخيون، صبري فواز، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.