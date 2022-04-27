طرق أداء امتحان المواد غير المضافة للمجموع.. «التعليم» توضح

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع لطلاب الثانوية العامة وتشمل «التربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء» تعقد فى لجان مراقبة ومؤمنة وضمن جداول الامتحانات المعتمد بنظام البابل شيت وبدون ورقة مفاهيم.

وأوضحت التعليم، فى خطاب لها، أنه بالنسبة لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بالمدارس الرسمية والخاصة فالطلاب الذين لهم حق دخول الامتحانات إلكترونيا "المنتظمين والخدمات" ومقرر لهم أداء الامتحانات بنسبة 70% إلكترونيا عن طريق التابلت المسلم لهم وإذا تعرض أى منهم أثناء تواجده بلجنة سير الامتحان لأي عائق خارج عن إرادته يحول دون أداء الامتحان إلكترونيا.

وفى ضوء محضر إثبات الحالة الموقع من مدير المدرسة ومسئول التطوير التكنولوجي سيعقد لهم امتحان آخر في المواد الأساسية على مدار ثلاثة أيام بعد نهاية الامتحانات بعشرة أيام على الأكثر، ويحق لهم إعادة الامتحان ورقيا فى المادة أو المواد التى تعثروا فيها على مستوى الإدارة التعليمية.

بينما الطلاب الذين ليس لهم الحق فى أداء الامتحانات إلكترونيا" المنازل والدمج التعليمي" تعقد لهم امتحانات ورقية بالكامل سواء الاسئلة المقالية أو الاختيار من متعدد ولا تطبق فترة الراحة الخاصة بالطلاب الذين لهم حق أداء جزء من الامتحان إلكترونيا والموجودة بالجدول المعلن ومدتها 15 دقيقة ويتولى الموجه الأول وضع الأسئلة.



وشددت الوزارة على ضرورة التزام الأعضاء المكلفين بوضع الأسئلة المقالية بنسبة الـ30% للطلاب الذين يؤدون الامتحانات الإلكترونية بمراعاة الأوزان النسبية للموضوعات ونواتج التعلم كما فى المواصفات المعتادة.



وتعقد امتحانات المواد غير الأساسية والمجالات والمستوى الرفيع لجميع الفئات بلجان مؤمنة ومراقبة على مستوى المدرسة وتحت إشراف الإدارات التعليمية.