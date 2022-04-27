الاختيار 3 الحلقة 26|حسمًا للجدل.. السيسي لقيادات الجماعة: «المطلوب.. توافق مع القوى السياسية»

واصل مسلسل الاختيار 3 في كشف تفاصيل العام الذي حكم فيه جماعة الإخوان الإرهابية مصر وجهود الأجهزة الأمنية للتصدي لها .

انتهت الحلقة 26 من مسلسل "الاختيار 3"، بلقاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، بأعضاء مكتب الإرشاد سعد الكتاتني "بيومي فؤاد "، ومحمد البلتاجي " هشام اسماعيل" ونائب المرشد خيرت الشاطر "خالد الصاوي"، بناءً على طلب من الرئيس المعزول محمد مرسي .

وقال خيرت الشاطر موجهًا حديثه لـ السيسي:" حضرتك أكيد شايف الوضع اللى البلد بقت فيه وده بقى وضع مزعج، وفيه اعتداء كبير على الشرعية، ومحاولة لإنهاء الحكم الإسلامي".

وتابع "الشاطر" واصفًا المعارضة بـ"الصراصير والباعوض" وهدد “السيسي” بقدرة شباب الجماعة على صعقهم والسيطرة على الأوضاع، قائلًا: " نحن أقوياء و مدعومون من المجتمع الدولي، ومش عاوزين صدام مع الجيش".

وأكمل: البيانات الخاصة بالجيش " تشعلل" الشعب، والإخوان المسلمين لها الجيش الخاص بها، وقابلنا أيمن الظواهري وتحمس بشدة للحفاظ على الشرعية ووعد بجلب المجاهدين من أفغانستان وباكستان من أجل نصرة الإسلام".

واستمع الفريق السيسي لحديث “الشاطر” حتى نهايته ليرد بمنتهى الحزم والعصبية، قائلًا:" طب شوف بقه، انتوا خربتوا البلد وضيعتوها اكتر ما هي ضايعة بافكاركم السودة ومؤامراتكم، انت جاي تهدد قائد جيش مصر".

وتابع:"انتوا ما تعرفونيش، قسما بالله اللى هيرفع السلاح فى وش جيش مصر هشيله من على وش الارض شيل ، لو رفعتوا السلاح لن تقوم لكم قائمة خلال الـ 50 سنة المقبلة".

وتابع السيسي موجهًا حديثه لـ"الكتاتني": "المطلوب .. توافق مع القوى السياسية، الموضوع لازم يتلم ولو ما اتلمش يبقى التغيير لابد منه".. وأجابه الكتاتني: “ممكن تفتح الموضوع ده مع سيادة الريس”.

ليرد السيسي :" انا ماعنديش مشكلة في اي حاجة.. انتم اللى عندكم مشكلة.. وبعدين ابعدوا عن الرئيس بقى وسيبوه في حاله".

الاختيار 3 الحلقة 25

مسلسل «الاختيار 3» يوثق فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.

وشهدت الحلقة 25 الاحتجاجات ضد وزير الثقافة الإخواني علاء عبد العزيز، وما قاله عن فكرة استغلال قاعات «الأوبرا» للاستفادة منها ماليا، ورفضة لتدريبات «البالية» وتأكيده أنها لا تفيد الأسرة المصرية.

وشهدت الحلقة عرض لقطات حقيقية من لقاء مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وهي تتحدث عن تلك الفترة، كما عرضت لقطات لفناني الأوبرا وهم يعلنون عن اعتصامهم ورفضهم للقرارات.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، أحمد السقا، عبد العزيز مخيون، صبري فواز، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.