الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرنامج الرئاسى يُبرز مشاركة شباب دفعته الرابعة بإفطار «الأسرة المصرية»

البرنامج الرئاسي
البرنامج الرئاسي

أبرز البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة مشاركة متدربي الدفعة الرابعة من البرنامج في حفل إفطار الأسرة المصرية.

وأكد البرنامج عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أنه متدربيه من الدفعة الرابعة قد شاركوا في حفل إفطار الأسرة المصرية ضمن القوى الشبابية، بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقد شهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء وتم الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتأتي الدفعة الرابعة استكمالًا لمسيرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي إيمانًا بدور الشباب القيادي، فهم أمل مصر ومستقبلها، ونواة تشكيل الجمهورية الجديدة، بعد مسيرة كبيرة شهدتها الدولة من دعم تأهيل وتمكين الشباب، من خلال البرنامج الرئاسي، وبرنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، التي تنفذ تدريبات مكثفة للشباب المصري بمختلف فئاته.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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