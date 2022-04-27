السودان يستعرض برنامج الإصلاح الاقتصادى أمام منتدى تمويل التنمية

قال الهادي عمر مدير عام الإدارة العامة للتمويل الخارجي بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، إن بلاده شرعت بالفعل في برنامج زمني للإصلاح الاقتصادي الجذري.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عمر، في الجلسة العامة لمنتدى تمويل التنمية، والمنعقد برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، في نيويورك، خلال الفترة من 25 إلى 28 أبريل الجاري.

وأشار المسئول السوداني إلى الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ السودان تنفيذها بالفعل، والتي تشمل إلغاء الدعم لجميع السلع، الإصلاحات الضريبية، توحيد سعر الصرف للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وإصلاح المؤسسات العامة.

ولفت إلى الجهود المبذولة بهدف الوصول إلى تسوية مقبولة في الشأن الداخلي يتوقع تحقيقها في القريب العاجل.

من جانبه، قال القائم بالأعمال بالإنابة في بعثة السودان لدى الأمم المتحدة المستشار عمار محمد محمود، إن انعقاد الدورة السابعة من منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة المعني بتمويل التنمية يأتي في وقت يتهيأ فيه السودان إلى وضع خطط تنموية طموحة غايتها رفع مستوى التنمية البشرية في السودان.

وأشار إلى أن تلك الغايات لن تتحقق على الوجه المرجو إلا باستئناف أوجه التعاون والمساعدات التنموية من الشركاء الثنائيين الحريصين على نجاح الانتقال في السودان، وكذلك من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية الضرورية التي انتهجها السودان وتخفيف عبء الدين الخارجي الذي تأهل له السودان.