الأربعاء 27 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان يستعرض برنامج الإصلاح الاقتصادى أمام منتدى تمويل التنمية

الهادي عمر
الهادي عمر

قال الهادي عمر مدير عام الإدارة العامة للتمويل الخارجي بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، إن بلاده شرعت بالفعل في برنامج زمني للإصلاح الاقتصادي الجذري.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عمر، في الجلسة العامة لمنتدى تمويل التنمية، والمنعقد برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، في نيويورك، خلال الفترة من 25 إلى 28 أبريل الجاري.
وأشار المسئول السوداني إلى الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ السودان تنفيذها بالفعل، والتي تشمل إلغاء الدعم لجميع السلع، الإصلاحات الضريبية، توحيد سعر الصرف للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وإصلاح المؤسسات العامة.
ولفت إلى الجهود المبذولة بهدف الوصول إلى تسوية مقبولة في الشأن الداخلي يتوقع تحقيقها في القريب العاجل.
من جانبه، قال القائم بالأعمال بالإنابة في بعثة السودان لدى الأمم المتحدة المستشار عمار محمد محمود، إن انعقاد الدورة السابعة من منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة المعني بتمويل التنمية يأتي في وقت يتهيأ فيه السودان إلى وضع خطط تنموية طموحة غايتها رفع مستوى التنمية البشرية في السودان.
وأشار إلى أن تلك الغايات لن تتحقق على الوجه المرجو إلا باستئناف أوجه التعاون والمساعدات التنموية من الشركاء الثنائيين الحريصين على نجاح الانتقال في السودان، وكذلك من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية الضرورية التي انتهجها السودان وتخفيف عبء الدين الخارجي الذي تأهل له السودان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 26.. كيف ضبط رجال المخابرات أجهزة الثريا لإحباط تواصل الإرهابيين؟

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

الذهب يهبط لأدنى مستوى فى شهرين متضررًا من صعود الدولار

المخرج خالد يوسف: الإفراج عن الصحفى حسام مؤنس

الحلقة 26 من الاختيار 3 ترصد تهديد المشاركين في «تمرد» ووصفهم بالملحدين

الإفراج عنه عقب الإفطار اليوم.. تفاصيل قرار العفو الرئاسى عن حسام مؤنس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

ماجد حبته

على عتبات الجمهورية الثانية

محمد العسيري

الأمل موصول.. والبركة فى اللى جى

عبد الرحيم طايع

حنان مطاوع.. التجلى المبهر

مدحت بشاى

الاختيار.. واستضاءات إعادة الوعى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

إيناس عبد الدايم وسينما الشغل.. وتجفيف منابع الإرهاب!

كريم فرغلى

كيف تصنع أحلامًا ساحرة؟

صور

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينيت يجتمع مع رئيسة البرلمان الألمانى فى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة وغزة

فلسطين: نتابع الإعدامات الميدانية الإسرائيلية مع الجهات الدولية المختصة