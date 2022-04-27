الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جزيرة غمام الحلقة 26.. «خلدون» يحكم السيطرة على القرية

جزيرة غمام
جزيرة غمام

تمكن صناع مسلسل جزيرة غمام في الحلقات الأخيرة في لفت الأنظار بسبب الأحداث الشيقة وتحول كبير لشخصية الشيخ عرفات الذي كان مثالًا للقلب اللين والطيب.

وشهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل جزيرة غمام الكثير من الأحداث، نرصد أبرز ما جاء بالحلقة في السطور التالية:

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خلدون يحكم السيطرة على جزيرة غمام بعد غياب الشيخ عرفات:

تضمنت الحلقة الـ26 من مسلسل جزيرة غمام، استمرار غياب الشيخ عرفات الذي يجسد دوره الفنان أحمد أمين، فقد خطف من قبل مطاريد الجبل، بعد حلقة اختراق الجدار الفاصل.

وعلى الفور استغل خلدون، والذي يقوم بدوره الفنان طارق لطفي،  غياب الشيخ عرفات، حيث نشر الكثير من الأكاذيب حول الشيخ عرفات، وذلك من أجل السيطرة على الجزيرة باكملها.

كما شهدت الحلقة، قراءة ما احتواه الكتاب الذي أعطاه الشيخ مدين، حيث سرقه في الحلقة الماضية من غرفة الشيخ عرفات، ومعرفة أسرار البلد جميعها.

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عرفات يصارع الموت بالجبل:

في مشهد آخر، يوضح حيرة الشيخ عرفات في عدم القدرة على الوصول للجزيرة، حيث استطاع الفرار من يدي "الغاشي" كبير الجبل ورجاله، وحاول عرفات الاستعانة بشخص قابله على الطريق، ليعيده للجزيرة، لكنه لم يساعده.

وكان قد شهدت الحلقات الماضية من مسلسل جزيرة غمام مشهدًا يجمع "الغاشي" كبير مطاريد الجبل، والشيخ عرفات وهو مكبل الأيدي، حيث يريد كبير المطاريد استغلال كرامات الشيخ عرفات لصالحه.

طاقم عمل جزيرة غمام 

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عزالدين، عدد كبير من النجوم على رأسهم طارق لطفي، فتحى عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبدالغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

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مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام 

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عزالدين الحلقة 9، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.

جزيرة غمام وفاء عامر أحمد امين فتحي عبد الوهاب الفنان طارق لطفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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