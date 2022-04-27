الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تضيف 203 أفراد على قائمة العقوبات الروسية

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية، اليوم الأربعاء، عن فرض عقوبات على 203 أفراد أكدت أنهم متواطئون في محاولة روسيا لضم مناطق معينة من دونباس شرقي أوكرانيا.
وذكرت الحكومة الكندية، في بيان، أن أوتاوا فرضت عقوبات على ما يقرب من ألف فرد وكيان من روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أواخر فبراير.
وتعمل الحكومة الفيدرالية مع حلفاء مجموعة السبع لصياغة تشريع جديد لا يسمح فقط بتجميد الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات، بل ومصادرتها نيابة عن الأوكرانيين.
وأعلنت الميزانية الفيدرالية الأخيرة عن نية كندا في متابعة طريق مصادرة الأصول، والتي كانت موضوع مشروع قانون من قبل عضو مجلس الشيوخ المستقل الذي على وشك أن يتم تمريره في مجلس الشيوخ.
كما يحدد مشروع قانون تنفيذ الميزانية الحكومية عزمها لسن قانون من شأنه أن يوسع نظام العقوبات الكندي الحالي للسماح بمصادرة الأصول وإعادة توظيفها.

وذكرت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية تتيانا ماسكالكوفا، أن هناك 72 بحارًا مدنيًا من روسيا محتجزين في حوض بناء السفن في مدينة إيزمائيل الأوكرانية.
وأضافت موسكالكوفا - في تصريح صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء - "أن 8 سفن مدنية، و 72 شخصًا من روسيا علقوا في حوض بناء السفن في ميناء إسماعيل بأوكرانيا".
وأوضحت موسكالكوفا، أنها اتصلت بهؤلاء البحارة المحتجزين، وقالت "نحن نتفهم أنهم يتلقون الطعام والمياه والأدوية، لكنهم غير قادرين على العودة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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