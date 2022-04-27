ألمانيا تؤكد حق الشعب الفلسطينى فى دولة مُستقلة ومتواصلة جغرافيًا

أكد ممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا، اليوم الأربعاء، دعم بلاده الكامل لحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وديمقراطية ومتواصلة جغرافيًا.

وقال أوفتشا، خلال مقابلة مع وحدة الإعلام الدولي بتليفزيون فلسطين الرسمي، "نحن نقدم الدعم للشعب الفلسطيني بشكل يومي ليتمكن من بناء مؤسساته نحو إقامة الدولة".

وفيما يتعلق بتصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني خلال شهر رمضان، أكد أوفتشا إدانة بلاده لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية، مشيرًا إلى أن ألمانيا تتابع ما يحصل على الأرض ببالغ القلق.

وأضاف: "تواصلنا مع السلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك الحكومة الإسرائيلية لتهدئة الأوضاع والعودة إلى النهج السلمي".

وفي سياق منفصل، أوضح أوفتشا أن ألمانيا ستستضيف مجموعة عمل الموازنة والإصلاحات المالية في مؤتمر لجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، بناء على دعوة تسلمتها من النرويج بصفتها ميسّر اللجنة، مشيرًا إلى أهمية حشد الدعم الدولي للشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنها تتابع جرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون مع المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق المستمرة المنبثقة عنه لضمان مثول مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم المختصة.

جاء ذلك في بيان من الوزارة ردًا على جريمة إعدام الشاب أحمد محمد لطفي مساد (21 عامًا) من بلدة برقين، وإصابة ثلاثة آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها.

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذه الجريمة البشعة ترجمة عملية لتوجيهات رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، الذي أكد في أكثر من مناسبة على عدم وجود أي قيود أو ضوابط لتصرفات أو ممارسات جيش الاحتلال.

وطالبت المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين في تعامله مع الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق شعبنا وازدواجية معاييره في مبادئ حقوق الإنسان.