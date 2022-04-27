الاختيار 3 «الحلقة 26»| الإخوان يشحنون أجهزة «ثريا» لاستخدامها في عمليات إرهابية

الاختيار ٣

أظهرت الحلقة 26 من مسلسل «الاختيار 3» استخدام جماعة الإخوان (أجهزة الثريا) التي اعتادوا استخدامها في العمليات الإرهابية لكونها خارج نطاق الترقب أو الالتقاط ويتم وضعها في حقائب واستخدامها في العمليات.

والثريا هى هواتف فضائية محمولة تتضمن بها تقنية جي اس ام وأحد النظم العالمية وتستخدم الأقمار الصناعية في التواصل لتحديد الموقع.

وبعد هاتف الثريا مثل الهاتف العادي يستقبل ويرسل المكالمات والرسائل لأي مكان في العالم، وكذلك في المناطق المقطوع عنها الاتصالات بغض النظر عن موقع حامله.

«الاختيار 3» يوثق فترة جماعة الإخوان الإرهابية لمصر بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.

تعود أحداث «الاختيار 3» إلى الفترة ما بين 2012 إلى 2013، التي تولت فيها جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد حتى إصدار بيان 3 يوليو الذي أنهى حكم الجماعة، مرورًا ببدء حركة تمرد وثورة 30 يونيو، ووثق المسلسل عدد من الأزمات السياسية والاقتصادية إضافة إلى انتشار الإرهاب في تلك الفترة التى تعتبر الأصعب في تاريخ مصر الحديث.

وشهدت الحلقة 25 الاحتجاجات ضد وزير الثقافة الإخواني علاء عبد العزيز، وما قاله عن فكرة استغلال قاعات «الأوبرا» للاستفادة منها ماليا، ورفضه تدريبات «الباليه» وتأكيده أنها لا تفيد الأسرة المصرية.

وشهدت الحلقة عرض لقطات حقيقية من لقاء مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وهي تتحدث عن تلك الفترة، كما عرضت لقطات لفناني الأوبرا وهم يعلنون عن اعتصامهم ورفضهم للقرارات.

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، أحمد السقا، عبد العزيز مخيون، صبري فواز، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.