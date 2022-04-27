سامي مغاوري: سعيد بالمشاركة في «أحلام سعيدة» و«يسرا» ايقونة نجاح

أعرب الفنان سامي مغاوري، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل “أحلام سعيدة” والذي انتهى من تصوير آخر مشاهده خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال “مغاوري” عبر صفحته على “فيس بوك”: “كل سنة بتمني اشتغل مع بعض الشركات الكبيرة لأنه بيبقي عندها مفردات للنجاح وبتنتقي أعمالها ومخرجينها ونجومها، ومن الشركات الكبيرة اللي انا بتمني اشتغل دايماً معاها والحمد لله ربنا بيوفقني كل سنة وبيختاروني شركة العدل جروب، انا سعيد جدآ إن انا اشتغلت معاهم السنة ديه وخصوصآ مسلسل أحلام سعيدة لان بطلة هذا العمل احد ايقونات النجاح.. النجمة الكبيرة يسرا”.

وأضاف: “يسرا ليا أعمال كتير معاها لكن في كل عمل بيبقي في اضافة يمكن المرادي انا متقابلتش معاها في ولا مشهد لكن وجودنا معاها واحساسنا كلنا كفنانين وممثلين انها موجودة معانا في هذا العمل دة بيسعدنا جميعاً، وجود غادة عادل في هذا العمل شيء مهم جدآ لأن غادة فنانة كبيرة وجميلة ومحبوبة، شيماء سيف نجمة جميلة خفيفة الظل، ومي كساب لينا وقفة عندها لأن مي كساب كانت بنتي في هذا المسلسل وهي ممثلة متمكنة قوية جدآ ملتزمة جدآ جدآ جدآ بتدي للممثل اللي قدامها نوع من الايجابية والطمأنينة”.

وتابع: “كان ليا الشرف اني اشتغل السنة ديه كمان مع كاتبة مهمة جداً هي الاستاذة هالة خليل، هالة خليل مش مؤلفة دراما عادية انما هي تملك حس وطني وعندها بعد نظر ولها رؤية وبصيرة سياسية واجتماعية واقتصادية وده بينعكس على شغلها ولما الممثل بيكون شغال في إطار واعي يستطيع إنه يطور من ادائه ويبقى على نفس مستوى وجهة النظر المقدمة في العمل الفني”.

واستكمل: “يقود هذا العمل المخرج المايسترو الكبير الفنان عمرو عرفة.. يمكن اول مرة اشتغل في مسلسل مع الاستاذ عمرو عرفة لكن في الحقيقة وأحب أكد على ده، مهما كان الممثل اللي معاه كبير وصاحب خبرة كان بياخد بأيدة ويضيفله ويقدمه بصورة جديدة الناس ماشافتهاش قبل كده واحب اشكره على ده جداً”.

واختتم: "انا في الحقيقة مش عايز أنسي حد بس بشكر كل العاملين في هذا المسلسل المتميز "احلام سعيدة" وعلي راسهم طبعآ شركة العدل جروب والاستاذ جمال العدل المنتج الواعي قائد هذه الكتيبة الفنية الكبيرة، وربنا يحققلنا كلنا كل احلامنا وتبقي احلام سعيدة وكل سنة وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير".

