محافظ أسوان يبعث ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة «ليلة القدر»

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى " ليلة القدر".

وتضمنت الرسالة "بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان والقيادات التنفيذية والشعبية والبرلمانية والسياسية يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة " ليلة القدر" ، متمنياً لسيادتكم دوام التوفيق والسداد لإستكمال مسيرة البناء والتعمير الجارية فى شتى المجالات التنموية والخدمية ".

كما بعث محافظ أسوان ببرقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وأيضاً الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ،داعياً المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة المباركة وعلى شعبنا المصرى العظيم بكل الخير والبركات ، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والإستقرار فى وطننا الغالى مصر.