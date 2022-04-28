الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يبعث ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة «ليلة القدر»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى " ليلة القدر". 

وتضمنت الرسالة "بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان والقيادات التنفيذية والشعبية والبرلمانية والسياسية يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة " ليلة القدر" ، متمنياً لسيادتكم دوام التوفيق والسداد لإستكمال مسيرة البناء والتعمير الجارية فى شتى المجالات التنموية والخدمية ". 

كما بعث محافظ أسوان ببرقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وأيضاً الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ،داعياً المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة المباركة وعلى شعبنا المصرى العظيم بكل الخير والبركات ، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والإستقرار فى وطننا الغالى مصر. 

أسوان مفتى الجمهورية القيادات التنفيذية اللواء أشرف عطية الإمام الأكبر برقية تهنئة رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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