أستاذ بالأزهر: ندرس المذهب الشيعى بجميع طوائفه

قال الدكتور محمد إبراهيم العشماوى، أستاذ الحديث بالأزهر الشريف، إن الأزهر يدرس المذهب الشيعي بجميع طوائفه اعتقادًا وفقهًا، في مناهجه التعليمية، وأجاز العمل بالمذهب الشيعي الفقهي، دون المذهب الاعتقادي، بل أجاز فضيلة الإمام الأكبر، الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الشريف رحمه الله؛ التعبد بالمذهب الشيعي الجعفري، وأشهر كتاب أحاديث أحكام يدرس في الأزهر، بل في جميع الجامعات الإسلامية - ودرَّسْتُه في السعودية - كتاب (سبل السلام) للصنعاني، مؤلفه شيعي، زيدي، ألفه شرحًا على (بلوغ المرام) للحافظ ابن حجر، السني، الشافعي.

وتابع "العشماوى": وكذلك كتاب (نيل الأوطار) للشوكاني، شيعي، زيدي، ألفه شرحًا على (منتقى الأخبار) للمجد ابن تيمية، جد ابن تيمية شيخ الإسلام، السني، الحنبلي، ومن أراد أن يعرف المزيد عن موقف الأزهر من الشيعة، بجميع طوائفها؛ فليطالع كتاب (بيان للناس)، لفضيلة الإمام الأكبر، الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله، وقد خرَّج البخاري ومسلم في (صحيحيهما) - وهما أصح الكتب بعد كتاب الله - بعض الأحاديث، انتقياها من رواية الشيعة؛ لكونهم غير دعاة إلى بدعتهم، ولكون هذه الروايات لا تؤيد بدعتهم، وهذا المسلك السني المعتدل يساوى تعزيز لمنهج الأزهر الشريف، الذي يأخذ الحق، ويدع الباطل، من جميع الفِرَق، هذا كله مع اعتقادنا فساد معتقد الشيعة الغلاة الروافض، ونعوذ بالله من الجهل والهوى والعصبية.

يذكر أن الدكتور إبراهيم العشماوي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، حصل على العديد من الإجازات العلمية والدراسية مثل الليسانس في أصول الدين، شعبة الحديث وعلومه، من جامعة الأزهر الشريف، وحضر الدراسات العليا في التخصص ذاته، وشارك فى العديد من الملتقيات العلمية والدينية فى مصر والعالم الإسلامى، خاصة خلال الفترة الماضية.