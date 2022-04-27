الاتحاد الأوروبى يتهم روسيا بـ«الابتزاز».. وموسكو تعلن تدمير أسلحة منحت لكييف

اتهم الاتحاد الأوروبي الأربعاء روسيا بـ"الابتزاز" بعد قطعها الأربعاء إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا في حين أكدت موسكو أنها دمرت "كمية كبيرة من الأسلحة" التي سلمها الغرب إلى كييف.



بعد لقاء فلاديمير بوتين في موسكو، وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أوكرانيا مساء الأربعاء، في أول زيارة له لهذا البلد منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.



وفي الوقت الذي أعلن فيه الغرب عن تكثيف جهوده لتسليح أوكرانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إن "مستودعات تحوي كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الأجنبية التي سلمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى القوات الأوكرانية دُمرت بصواريخ عالية الدقة أطلقت من البحر على مصنع الألومنيوم في زابوريجيا" في جنوب شرق أوكرانيا.



لكن حاكم هذه المنطقة نفى هذه التأكيدات. وقال "لم تتم إصابة أي مستودع للذخيرة والأسلحة في زابوريجيا" مضيفًا أن المصنع المستهدف "مهجور منذ ستة أعوام".



وقال مستشار لوزير الداخلية الأوكراني الثلاثاء إن القوات الروسية تقصف الجسور والسكك الحديد لإبطاء شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا بعد تدمير جسر استراتيجي يربطها برومانيا.



للمرة الأولى الثلاثاء، اجتمعت حوالى 40 دولة في ألمانيا بدعوة من الولايات المتحدة لتنسيق تسريع تسليم معدات عسكرية طلبتها أوكرانيا لصد الغزو الروسي.



ومن المقرر أن تدعو وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الأربعاء في خطاب تلقيه في لندن، إلى "مضاعفة الدعم" لأوكرانيا والاستعداد لحرب "طويلة الأمد".

وقالت "تسليم أسلحة ثقيلة ودبابات وطائرات - استخدام مخزوننا وتسريع الإنتاج. علينا القيام بكل ذلك".

من جهته حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء من أي تدخل خارجي في النزاع في أوكرانيا متوعدًا برد "سريع وصاعق".

وقال بوتين أمام البرلمان الروسي "إذا كان هناك من يعتزم التدخل من الخارج فيما يحدث (في أوكرانيا) وإظهار تهديدات غير مقبولة لروسيا عليهم أن يعلموا أن ردنا ... سيكون سريعًا وصاعقًا".

وقال الجيش الروسي إنه نفذ غارات جوية على 59 هدفًا أوكرانيًا.