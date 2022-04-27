الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تردد قناة أون دراما الجديد وخريطة مسلسلات شهر رمضان

تردد
تردد

يبحث الكثيرون من المواطنين في مصر عن تردد قناة أون دراما الجديد وخريطة المسلسلات لمتابعة الحلقات الأخيرة من مسلسلات شهر رمضان الكريم 2022، حيث اشتغل محركات البحث ومن خلال هذا التقرير نقدم اليكم تردد قناة أون دراما الجديد وخريطة المسلسلات.

تردد قناة اون دراما الجديد وخريطة المسلسلات

نشرت قناة اون دراما  الخريطة البرامجية وخريطة مسلسلات رمضان، وانتشرت الدعاية والبوسترات والبروموهات الخاصة بالمسلسلات التي تعرضها هذا الموسم في شهر رمضان ويمكنكم ضبط الترددات على النحو التالي.

  • تردد قناة اون دراما على  القمر الصناعي  Nile Sat:10853.
  • ومعدل الترميز : 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : 5 /6.
  • الاستقطاب : رأسي.
  • جودة : HD.

خريطة مسلسلات رمضان قناة اون دراما 

يحرص المتابعين على تنزيل تردد قناة اون دراما  عبر أجهزة الاستقبال الخاصة بهم لمتابعة مسلسلاتهم المفضلة عبر شاشة، خاصة بعد أن لاقت رواجا وتفاعلاً عبر مواقع التواصل وانتشار مقاطع منها واليكم أبرز تلك المسلسلات وهي كالأتي:

مسلسل الاختيار 3  

وهو من أكثر المسلسلات استحوازًا على متابعة الجمهور في رمضان هذا العام لما يتناوله من أحداث مهمة تبزر حقبة تاريخية في مصر وهو من بطولة الفنان ياسر جلال والفنان أحمد السقا وأحمد عز والفنان كريم عبد العزيز والفنان خالد الصاوي.

مسلسل الكبير أوي ج 6

من أكثر المسلسلات متابعة في السباق الرمضاني بعد عودة الفنان أحمد مكي بالموسم السادس من المسلسل الذي لاقى شريحة كبيرة من المتابعين في الأجزاء السابقة وهو من بطولة أحمد مكي ومحمد سلام ورحمة أحمد والفنان بيومى فؤاد.

مسلسل يوتيرن

من المسلسلات التي تعرضها شاشة قناة اون دراما في رمضان 2022 وهو من بطولة الفنانة ريهام حجاج والفنان توفيق عبد الحميد.

مسلسل دايما عامر

أحد المسلسلات التي يتابعها الكثير من المشاهدين على قناة أون دراما وهو من  بطولة الفنان مصطفى شعبان والفنانة لبلبة والفنان عمرو عبد الجليل.

مسلسل أحلام سعيدة 

من بطولة الفنانة يسرا والفنانة مي كساب والفنانة غادة عادل.

قناة اون دراما الجديد الخريطة البرامجية مسلسلات رمضان والبوسترات الموسم شهر رمضان المبارك

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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