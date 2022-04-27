الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سفير مصر فى كندا يلتقى مستشار رئيس وزراء كندا للشئون السياسية والدفاعية

جريدة الدستور

التقى السفير أحمد أبوزيد سفير مصر لدى كندا يوم الأربعاء ٢٧ أبريل الجارى مع "دون كوستيلو" مستشار رئيس الوزراء الكندى "جاستن ترودو" للشئون السياسية والدفاعية، حيث ناقش الجانبان سبل دعم العلاقات المصرية/ الكندية، وتعزيز آليات التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفى تصريح للسفير المصرى، أشار إلي أن اللقاء تطرق الي العديد من الملفات التي تهم البلدين، بدءًا بتداعيات الأزمة الأوكرانية علي الاقتصاد العالمى والمصرى، لاسيما ما تسببت فيه من أزمة غذاء عالمية وارتفاع فى أسعار العديد من السلع الاستراتيجية، والدور الذي يمكن أن تضطلع به كندا فى هذا الصدد.

وأضاف السفير المصرى، بأن اللقاء تناول مقترحات وخطة عمل مشتركة لدعم علاقة الشراكة بين البلدين سياسياً واقتصادياً خلال المرحلة القادمة، كاشفًا أن تزامن اللقاء مع الاتصال الهاتفي الذي جمع وزيرى خارجية البلدين صباح اليوم ذاته، أعطى قوة دفع وزخم إيجابى لوضع الكثير من المقترحات موضع التنفيذ.

وقد حرص السفير أبوزيد على إحاطة المسئول الكندى باعتزام وفد من أعضاء مجلس الأعمال المصرى/ الكندى زيارة كندا خلال الأسابيع القادمة لاستشراف سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وهو ما رحب به مستشار رئيس الوزراء، مشيرًا إلي الاهتمام الذى توليه الحكومة الكندية لتنويع علاقاتها التجارية والاقتصادية مع شركائها فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

من ناحية أخرى، حرص السفير أحمد أبوزيد على إحاطة المسئول الكندى بتقييم مصر للتطورات الجارية فى الشرق الأوسط، لاسيما الأوضاع الأمنية والسياسية المتردية فى القدس والأراضى الفلسطينية المحتلة، وتطورات الأزمة الليبية، مستعرضا الجهود التي تضطلع بها مصر فى هذا الشأن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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