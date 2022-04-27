المجر تعتزم تمديد العمل بنظام الحد الأقصى لأسعار الوقود والغذاء

تعتزم حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الفائز مؤخرًا بولاية جديدة تمديد العمل بنظام الحد الأقصى لأسعار الوقود والغذاء وتأجيل تطبيق حزمة إجراءات اقتصادية غير شعبية بهدف مواجهة عجز الميزانية.

وقال أوربان في كلمة مسجلة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الأربعاء، إن الحكومة في بودابست ستمدد العمل بالحد الأقصى لأسعار الوقود وست سلع غذائية أساسية بما في ذلك السكر والدقيق حتى أول يوليو المقبل، وكان المقرر انتهاء الحد الأقصى لأسعار الغذاء أول مايو المقبل والوقود يوم 15 مايو.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أوربان الذي فاز بفترة حكم جديدة في الانتخابات التي أجريت في وقت سابق من الشهر الحالي، بعد أن فرض قيودا على أسعار الوقود والغذاء وثبت أسعار الفائدة على التمويل العقاري، وتمديد دعم المرافق المنزلية للشركات الصغيرة بالإضافة إلى زيادة الأجور والمعاشات وتخفيضات ضريبية بنحو مليار دولار.

وذكرت بلومبرج أنه على رئيس الوزراء المجري التخلي عن هذه السياسات الشعبوية لتحقيق استقرار الميزانية والتي تضررت بشدة من تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وقرار الاتحاد الأوروبي الصادر في وقت سابق، سيفتح الباب أمام احتمال حرمان المجر من مليارات اليورو من أموال الاتحاد الأوروبي بسبب مخاوف تتعلق بسيادة القانون والفساد في البلاد.

وأكد البنك المركزي في بيان رسمي أن الفترة المقبلة ستشهد إقرار زيادات جديدة في أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم المرتفع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جورجي ماتولكسي محافظ البنك المركزي قوله في بيان إن متوسط معدل التضخم خلال العام الحالي قد يصل إلى 9%.

وقال بارماباس فيراج نائب محافظ البنك المركزي إن معدل تضخم الأسعار قد يصل خلال أبريل الحالي إلى 9% سنويا.

وقال ماتولكسي إنه على الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء فيكتور أوربان المساعدة في محاربة التضخم، من خلال ضبط الميزانية وتقليص معدل العجز فيها. يأتي ذلك في حين يجهز البنك المركزي حاليا "برنامج للاستقرار الاقتصادي خلال عامين" وسيناقشه مع الحكومة خلال الأسابيع المقبلة.