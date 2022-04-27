محافظ جنوب سيناء: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر

وجه خالد فودة محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الحيوية وإلغاء كافة الاجازات والراحات اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وحتى نهاية فترة عيد الفطر لجميع قيادات المحافظة، ورؤساء المدن ومديري المديريات، والإدارات الخدمية وأعضاء الإدارات الهندسية، بالإضافة للأطقم الفنية وسائقي المعدات الثقيلة والإسعاف والدفاع المدني، وغيرها من القطاعات الحيوية، والتشديد على توفير جميع أنواع الوقود استعدادًا لاستقبال وفود من المحافظات الأخرى لقضاء إجازة العيد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ مع الجهاز التنفيذي اليوم، بحضور أيمن الشريف السكرتير العام، وأحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات، وعدد من مديري إدارات الديوان العام.

وهنأ المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية وجموع المواطنين بجنوب سيناء، بعيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظها مرفوعة الراية خفاقة تحت رعاية قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه خالد فودة، بتنفيذ تكليفات مجلس المحافظين الأخير، ومنها متابعة منظومة المتغيرات المكانية ورصد أية متغيرات بناء تحدث بالمخالفة علي أملاك الدولة والإزالة الفورية حيالها، مشددًا على ضرورة متابعة انتظام سير العمل بمنظومة توريد الأقماح وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين لتحقيق المستهدف، وتحقيق المستهدف.

كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار التوسع في إقامة المعارض والشوادر وتزويدها بالكميات المعروضة حتى نهاية العام بهدف تلبية جميع احتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية والأساسية لهم بأسعار مخفضة، مع ضرورة فتح الحدائق والمتنزهات ومراكز الشباب وإضفاء الفرح والسرور علي المواطنين.

وكلف المحافظ بضرورة تكثيف الحملات التموينية والصحة والمرور الدائم على الأسواق، واستمرار معارض "أهلا رمضان" ومعارض الخدمة الوطنية، والمتابعة بوزارة الزراعة والتموين لتوفير جميع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.