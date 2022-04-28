إفطار 27 رمضان.. طريقة عمل مكرونة بشاميل بفاهيتا اللحم

قارب شهر رمضان على الانتهاء، ومعها تزداد حيرة الكثير من ربات البيوت حول إعداد وجبات الإفطار، حيث تسعى لعمل الوصفات السهلة والتي لا تحتاج إلى معاناة في تحضيرها، بالإضافة إلى القيمة الغذائية العالية لإمداد الجسم بالطاقة.

في السطور التالية، نقدم وصفة بسيطة لتحضير المكرونة بشكل مختلف، وهي "مكرونة بشاميل بفاهيتا اللحم"، شهية وتناسب الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم.

مكونات المكرونة البشاميل بفاهيتا اللحم:

4 أكواب صلصة بشاميل.

½ كيلو مكرونة بنّا.

½ كيلو لحم ستيك مقطع شرائح رفيعة.

½ ثمرة فلفل أحمر رومي مقطعة شرائح.

½ ثمرة فلفل أصفر رومي مقطعة شرائح.

½ ثمرة فلفل أخضر رومي مقطعة شرائح.

ثمرة بصل متوسطة الحجم مقطعة شرائح.

ثوم مهروس.

ربع كوب زيت زيتون.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

½ ملعقة صغيرة كمون مطحون.

½ ملعقة صغيرة بابريكا.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار بودرة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة عمل المكرونة البشاميل بفاهيتا اللحم:

تتمثل الخطوة الأولى في سلق المكرونة في ماء مغلي ومملح، واتركيها حتى تنضج، ثم صفيها من الماء، واتركيها جانبًا.

ضعي الزيت وعصير الليمون والفلفل الحار والكمون والبابريكا والملح والفلفل الأسود والثوم في وعاء، وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات.

ضعي البصل والفلفل الملون في وعاء، ثم أضيفي إليه الثلث الثاني من التتبيلة، وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات، ثم غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة، وبعد ذلك سخني مقلاة كبيرة غير قابلة للالتصاق على نار متوسطة، ثم أضيفي الخضار مع التتبيلة الخاصة به، وقلبي لمدة خمس دقائق.

ارفعي الخضار من المقلاة، ثم أضيفي اللحم مع التتبيلة الخاصة به، وقلبي باستمرار لمدة عشر دقائق، ثم أضيفي الخضار والثلث الأخير من التتبيلة، وقلبي جيدًا، ثم غطي المقلاة، واتركيها على نار هادئة لمدة عشر دقائق حتى ينضج اللحم.

يسخن الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية، وبعد ذلك يتم إضافة كوبًا من البشاميل إلى المكرونة، وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات.

ادهني صينية بايركس بقليل من الزيت أو الزبد، ثم وزعي نصف كوب من البشاميل في قاع الصينية، ويتم توزيع نصف كمية المكرونة فوق البشاميل، ثم وزعي فاهيتا اللحم، ثم باقي المكرونة، مع باقي البشاميل على الوجه، ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة 25 دقيقة، وقدميها ساخنة.