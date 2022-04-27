الكبير أوي 6 الحلقة 26|«ليوناردو دي كابريو» ضيف شرف مهرجان المزاريطة السينمائي

بدأ الدكتور ربيع في دعوة الفنانين لحضور فعاليات مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي، ضمن أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوى 6.

ولم ينجح ربيع في التواصل مع الكثير من الفنانين سوى الفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي بينما فشلت “مربوحة” في التواصل مع أي فنان وهو ما دفع “الكبير” الي الاتصال بـ"حزلقوم" لاستغلال علاقاته لدعوة الفنانين للدورة الأولى من مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي.

فيما استعان “حزلقوم” بمكتب الفنان محمد بسيط الذي يظهر كضيف شرف خلال أحداث الحلقة، ويعرض مدير المكتب عدد من الباقات على حزلقوم لحضور النجوم المهرجان والانفلونسر والبلوجر.

كما عرض مدير المكتب على “حزلقوم ” باقة الدوبلير والتي تضم عدد كبير من أشباه الفنانين لحضور المهرجان بدلًا عن الفنانين الحقيقيين.

ويعلن “حزلقوم” خلال المؤتمر عن استعانته بنجم عالمي ليكون ضيف شرف المهرجان ولكن “هدرس” يقاطعه بأنهم يرغبون في حضور “ميريام فارس” للمهرجان، ويعلن أن النجم العالمي ليوناردو دي كابريو ضيف شرف مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي في دورته الأولى.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوى 6

ويُعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات "ON E" قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل و إعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

ويعرض مسلسل الكبير أوي 6، عبر شاشة قناة ON في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا، وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل الكبير أوى 6

مسلسل "الكبير أوي 6" من بطولة أحمد مكي، و الوجه الصاعد رحمة أحمد، و محمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، و سما إبراهيم، ومحمد أوتاكا، وليلى عز العرب، و مصطفى غريب، و حسن القناوي، و علاء زينهم، و عبد الرحمن حسن، و مصطفى غريب و حسين أبو حجاج و ضيوف الشرف ماجد الكدوانى، و حمدي الميرغني، و نرمين الفقي، و أسماء جلال، و سليمان عيد و آخرين و تأليف مصطفى صقر و إخراج أحمد الجندي