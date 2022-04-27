الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الصحة العالمية: ارتفاع عدد حالات الإصابة بالحصبة فى العالم

الصحة العالمية
الصحة العالمية

رصدت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها اليوم الأربعاء ارتفاع عدد حالات الإصابة بالحصبة في جميع أنحاء العالم.
ووفقاً للتقرير، كان عدد حالات الحصبة التي أعلن عنها في الشهرين الأولين من العام الجاري أعلى بنسبة 79% من نفس الفترة العام الماضي.
وقالت المنظمة إن السبب وراء ارتفاع الحالات هو أن عدد من يتم تطعيمهم من الأطفال قليل جدًا، ويرجع ذلك جزئيًا لأن حملات التطعيم واجهت عراقيل خلال جائحة كوفيد -19، كما أن الدول اضطرت لإعادة تخصيص المال لقضايا أخرى.
وإضافة إلى ذلك، ترغم الصراعات والحروب في أوكرانيا وإثيوبيا والصومال وأفغانستان ملايين الأشخاص على الفرار من منازلهم، مما يمنع الأطفال من الحصول على اللقاحات، ويرغمهم غالبًا على العيش في أماكن مكتظة.
وفي الوقت الذي يتم فيه بصفة خاصة رفع إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم فرضها جراء الجائحة ، يكون هناك تفشٍ على نطاق كبير للمرض شديد العدوى.
وينتشر مرض الحصبة من خلال قطرات رذاذ خلال الكلام والعطس أو السعال.
وتبدأ العدوى بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، يعقبها طفح جلدي، ويمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي وعدوى في الأذن الوسطى أو حتى التهاب بالمخ. 

والمرض يمكن أن يكون مميتًا ويمكن أن يضعف جهاز المناعة، مما يجعل المصابين به أكثر عرضة لأمراض أخرى.

وفي عام 2020، لم يتلق 23 مليون طفل اللقاحات الموصى بها، وهذا العدد أكبر من أي عام منذ العام 2009.

وفي شهري يناير وفبراير العام الجاري، تم الإعلان عن 17 مليونًا و338 حالة إصابة بالحصبة.
وبحسب التقرير، حدث ما إجماليه 21 حالات تفشٍ كبيرة للحصبة بين أبريل عام 2021 وأبريل عام 2022، معظمها في إفريقيا ومنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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