وكالة أوروبية: 2.3 مليون لاجئ أوكرانى تقدموا بطلب حماية

أفادت وكالة الاتحاد الأوروبي للاجئين، ومقرها مالطا، اليوم الأربعاء، بأن حوالي 2.3 مليون لاجئ من أوكرانيا تقدموا، حتى الآن، بطلبات للحصول على حماية مؤقتة في الاتحاد الأوروبي.

ويمثل هذا حوالي 44 % من سكان أوكرانيا الذين فروا من البلاد إلى الآن، بحسب تحليل مبدئي.

وتقدم نحو 300 ألف لاجئ أوكراني أسبوعيًا للحصول على الحماية المؤقتة في الاتحاد الأوروبي أو النرويج أو سويسرا.

ويتيح هذا الوضع لهؤلاء حقوقًا مهمة مثل تصاريح العمل والحصول على الرعاية الطبية والسكن ومميزات اجتماعية لفترة تمتد من عام إلى ثلاثة أعوام.

وبحسب الوكالة الأوروبية، وصل 4.6 مليون لاجئ أوكراني إلى الاتحاد الأوروبي منذ نشوب الحرب. ووصل معظمهم، 2.9 مليون لاجئ، إلى بولندا، ووصل نحو 800 ألف إلى رومانيا وحوالي 500 ألف إلى المجر و360 ألفًا إلى سلوفاكيا.

وذكرت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية تتيانا ماسكالكوفا، أن هناك 72 بحارًا مدنيًا من روسيا محتجزين في حوض بناء السفن في مدينة إيزمائيل الأوكرانية.

وأضافت موسكالكوفا - في تصريح صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء - "أن 8 سفن مدنية، و 72 شخصًا من روسيا علقوا في حوض بناء السفن في ميناء إسماعيل بأوكرانيا".

وأوضحت موسكالكوفا، أنها اتصلت بهؤلاء البحارة المحتجزين، وقالت "نحن نتفهم أنهم يتلقون الطعام والمياه والأدوية، لكنهم غير قادرين على العودة".