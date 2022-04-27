الأربعاء 27 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أمين البحوث الإسلامية: العقل في الإسلام مناط التكليف وهو أداة التمييز بين الخطأ والصواب

د.نظير عياد ...أمين
د.نظير عياد ...أمين البحوث الاسلامية

استعرض الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، في الحلقة السادسة والعشرين من برنامجه «نحو فهم سليم» والذي يُذاع على الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، قضية مهمة تتعلق بقيمة العقل في الشريعة الإسلامية.

وأوضح الأمين العام إن هناك من ينظر إلى العقل في الإسلام بأنه مظلوم، مدعيًا بأن العقل في الإسلام لا قيمة له ولا وزن، وهذا ليس بصحيح؛ فإذا تحلينا بشيء من الموضوعية أدركنا أن الشريعة الإسلامية قدّرت العقل حق قدره، وليس أدل على ذلك من أنه جاء ضمن المقاصد الكلية أو الضرورية التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية.

أضاف عياد أن العقل في الإسلام مناط التكليف، وهو أداة التمييز بين الخطأ والصواب، وتعددت آيات القرآن الكريم التي دعت إلى استعمال العقل سواء بالتصريح أو التلميح؛ مما يؤكد على أن العقل في الإسلام له منزلة سامية.

وأشار الأمين العام إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل العقل وقدره حق قدره ودرب أصحابه على استعماله بالصورة الإيجابية من ذلك موقف معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، كما أن الإسلام في تقديره للعقل والعقلاء ذم المحاكاة والتقليد ودعا الناس إلى استعماله والترفع عن الأعراف والعادات، خصوصًا إذا ما كان فيها ما يؤدي إلى احتقار العقل واتهامه بما ليس فيه.

فى سياق متصل، استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، وفدا رفيع المستوى من عمداء كليات اللاهوت حول العالم، يرافقهم المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، والدكتور منير حنا، الرئيس السابق للكنيسة الأسقفية.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن سعادته لاستقبال الوفد الموقر، وتبادل الرؤى حول الأزمات المعاصرة، وتعزيز روابط الود والتعاون بين مؤسساتهم وبين الأزهر الشريف، مشددا على أن الجماعات المتطرفة تعمدت إفساد العلاقة بين المسلمين والمسيحيين وبث الفرقة والتعصب والكراهية بينهم، مشيرا إلى أن هذه الجماعات تعمل - بشكل مباشر أو غير مباشر - ضمن أجندات سياسية، وتكمن خطورتهم في استقطاب الشباب ومحاولة التأثير عليهم، وعلى المؤسسات الدينية مهمة كبيرة في مواجهة هذه الجماعات التي تبث أفكارًا شيطانية لهدم المجتمعات وإثارة الفتن.

الأمين العام البحوث الإسلامية العقل مناط التكليف

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

المخرج خالد يوسف: الإفراج عن الصحفى حسام مؤنس

الإفراج عنه عقب الإفطار اليوم.. تفاصيل قرار العفو الرئاسى عن حسام مؤنس

سر الحملة الموجهة ضد وزير الأوقاف!

الحبس سنتين لمرتضى منصور فى «سب الخطيب»

أحمد عمر هاشم لـ «الدستور»: كلمتى أمام الرئيس السيسى مدد من عند الله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

كيف تصنع أحلامًا ساحرة؟

عبد الرحيم طايع

حنان مطاوع.. التجلى المبهر

مدحت بشاى

الاختيار.. واستضاءات إعادة الوعى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

إيناس عبد الدايم وسينما الشغل.. وتجفيف منابع الإرهاب!

كريم فرغلى

كيف تصنع أحلامًا ساحرة؟

د. القس صفوت البياضى

وقفة متأنية لنهاية حتمية

جلال حمام

هل تدخل الولايات المتحدة.. عصر اللا عقل؟

جمال رشدي

الشخصية المصرية!.. إصلاح أم بناء؟

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينيت يجتمع مع رئيسة البرلمان الألمانى فى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة وغزة

فلسطين: نتابع الإعدامات الميدانية الإسرائيلية مع الجهات الدولية المختصة