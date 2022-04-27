استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

شهد حفل إفطار الأسرة المصرية الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية المختلفة في مصر والوزراء والمسئولين وممثلي مختلف فئات المجتمع، أمس، العديد من المناقشات في مختلف القضايا، ومن أبرز تلك اللقاءات والنقاشات الحديث الذي جمع الرئيس وحمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق، على هامش الحفل.

وحسبما أكد المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، فإنه تحدث مع الرئيس السيسي حول الإفراج عن بعض السجناء غير المتورطين في أعمال عنف أو إرهاب أو تخريب، لافتًا إلى أنه تلقى استجابة كريمة من جانب السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، قائلًا: "الرئيس مشكورًا وعد بحل هذه الأزمة، بعدما أشرنا لأهمية الإفراج عن سجناء الرأي".

وقالت مصادر لـ"الدستور"، إنه تم طرح اسم الصحفي حسام مؤنس خلال المناقشات أمس في حفل إفطار الأسرة المصرية، لكي يتم ضمه لقوائم العفو الرئاسي، وأنه كانت هناك وعود من جانب المسئولين بالإفراج عن حسام خلال ساعات قليلة، وهو ما حدث بالفعل.

وكشف المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن صدور قرار جمهوري اليوم من الرئيس السيسي بالعفو عن الصحفي حسام مؤنس.

أضاف العوضي، لـ"الدستور"، أنه في الوقت الحالي يتم إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بخروجه، على أن يتم الإفراج عنه بعد الإفطار، اليوم الأربعاء.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، إعلان الرئيس السيسي عن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي؛ التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، مرحبًا بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية قائلًا: الوطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.. مصر الجديدة دولة مدنية ديمقراطية حديثة تسعى للبناء والتنمية.

وثمّنت لجنة العفو الرئاسي قرارات الرئيس السيسي التي أعلنها في حفل إفطار الأسرة المصرية، وضمت هذه القرارات عقد حوار سياسي بين كل مكونات الطيف السياسي المصري، لبحث أولويات العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة، وخطوات الإصلاح السياسي المنتظر، وآليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.