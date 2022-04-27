غدًا.. عرض فني لفرقة الفنون الشعبية في ثقافة أسوان

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الفعاليات الفنية والثقافية خلال شهر رمضان، ويستقبل فرع ثقافة أسوان عرض فني لفرقة أسوان للفنون الشعبية، غدًا الخميس في تمام الثامنة مساءً.

تعتبر فرقة أسوان للفنون الشعبية، إحدى الفرق التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، تأسست فى شهر أكتوبر عام 1974، تضم حوالى 50راقصًا، اعتمدت كفرقة تمثل مصر فى المسابقات والمهرجانات.

يذكر أن فرقة أسوان للفنون الشعبية شاركت الفرقة أيضًا بالعديد من المهرجانات والتى منها، تشيكولوفاكيا "أسبوع سلوفاكيا الثقافى" 1984، الهند "مهرجان بومباى" 1985، والبرتغال "مهرجان بورتو" 1989، واليونان "مهرجان ليفكادا" 1993، وكندا " الأسبوع الثقافى بتورنتو" 1993، تونس "مهرجان قرطاج" 1994.

كما شاركت فى كينيا مهرجان 'نيروبى' 1994، اليونان "مهرجان كوديسا" 1995، بولندا "مهرجان زاكوبانى" 1996، واسبانيا "مهرجان سودرديل" 1997، وايطاليا "مهرجان أجرجينو" 1998، وبلغاريا "مهرجان صوفيا" 1999.

وشاركت بالهند مهرجان "مدارس" 2000، وبولندا "مهرجان شيخانوف" 2001، وإيطاليا "مهرجان كتانيا" 2001، وليبريا "أسبوع ثقافى" 2012، ولسودان "مهرجان السياحة والتسوق" 2012، وأوغندا "أسبوع ثقافى" 2013، الكاميرون "أسبوع ثقافى" 2013.

كما شاركت فى مهرجان موريشيوس "أسبوع ثقافى" 2014، والامارات "الشارقة" الليالى الثقافية والتراثية 2015،و اندونيسيا 2015، ملاوى "أسبوع ثقافى" 2015، والمانيا "بورصة برلين" 2016، والسعودية "رياض الجنادرية" 2017، وارتيريا "عيد الاستقلال" 2018، واليونان "مهرجان كرديسا" 2018، والهند "المهرجان الثقافى الثانوى بمعهد التكنولوجيا" 2018.