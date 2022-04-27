جوتيريش: انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا مبكرًا في مصلحة العالم أجمع

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، أنه كلما انتهت الحرب بين روسيا وأوكرانيا مبكرا، كان ذلك في مصلحة العالم أجمع.

جاء ذلك في كلمة له عقب وصوله إلى أوكرانيا للقاء الرئيس فولوديمير زيلنسكي قادما من موسكو بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث سبل إنهاء الحرب الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير الماضي.

وتعهد جوتيريش، بمواصلة الأمم المتحدة تأمين إجلاء المدنيين من مناطق الصراع في أوكرانيا.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس الثلاثاء، موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حيث المبدأ على مشاركة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في إجلاء المدنيين من مجمع أزوفستال في ماريوبول الأوكرانية.

وقال دوجاريك إن اجتماع الأمين العام أنطونيو جوتيريش مع الرئيس الروسي في موسكو ناقش مقترحات للمساعدة الإنسانية وإجلاء المدنيين من مناطق الصراع مثل ماريوبول"، موضحًا أن الاجتماع "ستتبعه مناقشات بين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية ووزارة الدفاع الروسية".

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية في وقت سابق اليوم أن بولندا وبلغاريا ستحصلان على الغاز من الدول المجاورة بعد توقف إمدادات الغاز الروسي، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سسفرض دفعة سادسة من العقوبات على روسيا.

وكشف مسؤول أمريكي في وقت سابق اليوم أن واشنطن لا تتوقع أي تحسن في العلاقات مع موسكو وستواصل دعمها الكامل لأوكرانيا رغم صفقة التبادل مشيرا إلى أن المحادثات مع روسيا انحصرت في إطلاق سراح تريفور ريد الجندي السابق المحتجز لديها مقابل تسليم موسكوـ قسطنطين جيراشنكو مدان بالتخطيط لاستيراد الكوكايين والإفراج عنه وتسليمه لبلده جاء بعد تخفيف الحكم عنه.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن المفاوضات مع روسيا دفعت الرئيس جو بايدن إلى اتخاذ قرار صعب جداً وهو إطلاق سراح المهرب الروسي قسطنطين جيراشنكو.