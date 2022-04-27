الأربعاء 27 أبريل 2022
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الكرازة

مطران طهطا وجهينة يزور كاتدرائية الشهيدين كيرياكوس ويوليطة

الأنبا إشعياء
الأنبا إشعياء

قال القمص موسي إبراهيم، متحدث الكنيسة الأرثوذكسية، إن الأنبا إشعياء، مطران إيبارشية طهطا وجهينة وتوابعهما صلى قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية الشهيدين كيرياكوس ويوليطة أمه "مقر المطرانية" وشاركه الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمتها وأعداد كبيرة من الشعب، وانتهى القداس بعد منتصف الليل.

وأضاف متحدث الكنيسة الأرثوذكسية، في بيان الأربعاء، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه في السياق ذاته، استقبل الأنبا إشعياء خلال صلوات القداس عدد من القيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان، الذين قدموا التهنئة له ولشعب الإيبارشية بعيد القيامة المجيد.

على صعيد آخر، قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن احتفال كنائس الروم الكاثوليك بعيد القيامة المجيد مثل: كنيسة سيدة البشارة بشبرا، كنيسة مريم سيدة السلام بجاردن سيتي، كنيسة القديس كيرلس بمصر الجديدة، كنيسة القديس يوسف بالزيتون، وكاتدرائية سيدة النياح بالإسكندرية.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع فيسبوك، أنه ترأس الصلوات والاحتفال الأرشمندريت بيو فرح، الوكيل البطريركي بالقاهرة، والإيكونوموس رفيق جريش، بمعاونة الأب ستفين لبط، والأرشمندريت جورج فراس، والأرشمندريت كيرلس مشنتف، والأب نعيم كوريه، رعاة الكنائس المذكورة.

الأنبا إشعياء الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة الانبا اشعياء يسيم كاهن

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