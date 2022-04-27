الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

مايسة عطوة: السيسى يدرك جيدًا ما يؤرق المصريين وخاصة محدودى ومتوسطى الدخل

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالقرارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدة أنها تؤكد عزم القيادة السياسية على الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتحسين جودة الحياة على كافة المستويات.

وأضافت مايسة عطوة، أن إعلان الرئيس السيسى باستمرار تقديم معارض السلع الغذائية المدعمة للمواطن حتى نهاية العام هام للغاية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، ويؤكد مدى إحساس الرئيس بمعاناة المواطنين.

وقالت مايسة عطوة، كما أن الدولة المصرية تضع مبادئ وقواعد للجمهورية الجديدة، وهي أن الجميع شركاء في بناء الوطن تحت مظلة الدستور والقانون من أجل إعادة مصر مرة أخرى للريادة من جديد في كافة المجالات وتصدرها بين مصاف الدول المتقدمة.

وأكملت عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدرك ويعلم جيدًا ما يؤرق المصريين، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، والذين عانوا خلال السنوات الماضية جراء الإجراءات الاقتصادية وما تلاها من زيادة تكلفة المعيشة.

ويذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شارك، مساء الثلاثاء، في حفل إفطار الأسرة المصرية؛ الذي أقيم اليوم بحضور عدد كبير من أطياف المجتمع المصري.

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«التنسيقية» تثمن تفعيل لجنة العفو الرئاسى وتوسيع نطاق عملها

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لجنة العفو الرئاسى تثمن قرارات السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

وقال الرئيس السيسي، في كلمة خلال حفل الإفطار، إن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ على الدولة المصرية، موضحًا: استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة، مضيفًا: على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة، ولكن نجاحاتنا كانت أعظم.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي؛ التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، مرحبًا بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية قائلًا: الوطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.. مصر الجديدة دولة مدنية ديمقراطية حديثة تسعى للبناء والتنمية.

النائبة مايسة عطوة مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي بناء الوطن حفل أفطار الأسرة المصرية

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