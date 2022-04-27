الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سيدة وابنتها اصطدمت بهما سيارة مسرعة فى الدقهلية

حادث
حادث

شهد طريق "المنصورة – جمصة" مصرع سيدة وابنتها اصطدمت بهما سيارة مسرعة أمام قرية الزرقة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث على طريق جمصة أمام قرية الزرقة التابعة للمركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بـ"ه. أ. "، وابنتها "م. ج" أمام قرية الزرقة.

وتبين أن السيدة كانت خرجت مع ابنتها لشراء ملابس العيد، إلا أنه أثناء سيرهما صدمتهما سيارة مسرعة من الخلف وفر قائدها هاربًا وحاول أهالي الإمساك به دون جدوى.

طريق المنصورة – جمصة مصرع سيدة وابنتها سيارة مسرعة الدقهلية

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