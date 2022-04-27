«اللهم تقبل صيامي».. أفضل أدعية ليلة القدر مكتوبة 2022

أفضل أدعية ليلة القدر مكتوبة ٢٠٢٢.. ما زال يبحث المسلمون عن أفضل وأحب الأدعية قبل الإفطار في شهر رمضان الكريم، شهر العفو والمغفرة، والعتق من النار، والنجاة من الشر، شهر تتصدق فيه على الفقراء، يقبل العباد على الدعوات في كل وقت وحين، حيث أنه في شهر رمضان تقبل الدعوة.

وعن النبي صلى الله عليه وسلم قيل لكل مسلم دعوة قبل الإفطار لا ترد، وخصوصا في أواخر أيام شهر رمضان المبارك، وللصائم عند الإفطار فرحتين فرحة عند الإفطار وعند الدعوة واستجابتها، فالله قريب مجيب الدعوات يقبل الدعوات لذا يجب أن نكثر من الدعوات في تلك الأيام القليلة الباقية في الشهر الكريم ونسأل الله أن يعوده علينا كل عام بالخير واليمن والبركات.

أفضل أدعية ليلة القدر مكتوبة ٢٠٢٢

ونستعرض في التقرير التالي أحب الأدعية لله عزوجل قبل الإفطار في اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان.

"اللهم اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب يارحم الراحمين يالله".

" اللهم تولني في ديني وأمري وكل مااملك"

" اللهم تقبل صيامي، واجعلني من الصالحين والعافي عنهم يوم العرض".

" اللهم بلغني زيارة بيتك الحرام، واجعلني صحبه مع الشهداء والنبين والصديقين"

"اللهمّ اجعلنا من عتقاء شهر رمضان واجعلنا من المقبولين".

يا رب أرني عجائب قدرتك في تحقيق مايشغل قلبي وعقلي وبالي".

اللهم ابعد عني شر هذه الأيام وارفع عنا البلاء".

أفضل أدعية ليلة القدر مكتوبة ٢٠٢٢

" اللهم اغفر لأبي وامي، وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات".

"اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت".

اللهم قني فِتْنَةِ المحيا والممات واصرف عني شَرِّ الأعمال".

" اللهم نُورك إذا حلت الظُلمه، اللهم نجنِا من عذابِك يومُ يبعث عبادك".

" اللهم اغفر لِنا، ولمن اغتبناه وظلمناه وأسأنا اليه، اللهم تجاوز عنا وعَنه".

" رضيتُ بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبياً"

"اللهم ارزقني العفو والعافية في ديني ودنياي وبدني".