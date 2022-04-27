الأربعاء 27 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

علي جمعة: الاعتصام بحبل الله هو سلوك الطريق إلى الله للمبتدئين

د.على جمعة
د.على جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، إن الله تعالى قال في كتابه العزيز (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا)، وقال سبحانه‏: (وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ) [الحج:78] والاعتصام بالله تعالى يأتي بعد الاعتصام بحبله فالدرجة الأولى أعلى وأرقى من الثانية‏ الاعتصام بحبل الله طريق البداية‏, والاعتصام بالله هو درجة الإحسان‏، الاعتصام بحبل الله هو سلوك الطريق إلى الله للمبتدئين، والاعتصام بالله هو غاية التحقيق للمنتهين‏,‏ الاعتصام بحبل الله هو منهج الحياة ،والاعتصام بالله هو غاية العبد ومنتهاه‏,‏ الاعتصام بالله سبحانه وتعالى يأتي بعد ما تنتهي من الاعتصام بحبله‏ ؛ فالاعتصام بحبل الله هو اتخاذ الوسائل واستعمال الأسباب كما أمر الله ، والاعتصام بالله هو استنجاح المقاصد من الله والاعتماد في حصول النتائج على الله.‏‏

وتابع " جمعة" عبر صفحته الرسمية قائلا: و"حبل الله" كما ورد عن عبد الله بن عباس وابن زيد ومقاتل وابن قتيبة رضي الله عنهم قالوا‏:‏ دين الله. وقالوا‏:‏ القرآن‏.‏ وقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن الكريم بأنه حبل الله في كثير من الأحاديث منها قوله‏: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ، فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَأْدُبَةِ اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ، وَهُوَ النُّورُ الْبَيِّنُ، وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ، عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ، وَنَجَاةٌ لِمَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَعْوَجُّ فَيُقَوَّمُ، وَلَا يَزِيغُ فَيَسْتَعْتِبُ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، وَلَا يَخْلَقُ مِنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ» فهذه صفة من صفات القرآن أنه حبل الله المتين‏: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ) [آل عمران:103-104]. 

وأضاف "جمعة" قائلا : والاعتصام بحبل الله يكون في كل المستويات وعلى جميع الأصعدة نتشارك فيه جميعا وذلك بالإيمان والعمل، بامتثال الأوامر وترك النواهي، بأن يكون القرآن هو منهج الحياة الذي نسير عليه جميعا، بأن يكون هو المعيار، وهو الآمر الناهي، وهو الذي نخضع لأحكامه مهما تكن، وهو الذي بيننا وبين العالمين، هو الذي رضيناه حكما بيننا (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [النساء:65] ليس فيها درجات ولذلك جاء الأمر الإلهي للجميع بقوله‏: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا).

على جمعة الاعتصام بحبل الله سلوك الطريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

المخرج خالد يوسف: الإفراج عن الصحفى حسام مؤنس

الإفراج عنه عقب الإفطار اليوم.. تفاصيل قرار العفو الرئاسى عن حسام مؤنس

أهالي حي الحسين يتحدثون لـ «الدستور» بعد زيارة الرئيس السيسي

الحبس سنتين لمرتضى منصور فى «سب الخطيب»

سر الحملة الموجهة ضد وزير الأوقاف!

أحمد عمر هاشم لـ «الدستور»: كلمتى أمام الرئيس السيسى مدد من عند الله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

كيف تصنع أحلامًا ساحرة؟

عبد الرحيم طايع

حنان مطاوع.. التجلي المبهر

مدحت بشاى

الاختيار.. واستضاءات إعادة الوعى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

إيناس عبد الدايم وسينما الشغل.. وتجفيف منابع الإرهاب!

كريم فرغلى

كيف تصنع أحلامًا ساحرة؟

د. القس صفوت البياضى

وقفة متأنية لنهاية حتمية

جلال حمام

هل تدخل الولايات المتحدة.. عصر اللا عقل؟

جمال رشدي

الشخصية المصرية!.. إصلاح أم بناء؟

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينيت يجتمع مع رئيسة البرلمان الألمانى فى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة وغزة

فلسطين: نتابع الإعدامات الميدانية الإسرائيلية مع الجهات الدولية المختصة